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羽球／戴資穎化身反賄代言人 帶領法務部部長揮拍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎（右）出席「115年地方公職人員選舉反賄代言人暨影片發布記者會」。圖／橋頭地方檢察署提供
戴資穎（右）出席「115年地方公職人員選舉反賄代言人暨影片發布記者會」。圖／橋頭地方檢察署提供

因應11月九合一地方公職人員選舉即將到來，台灣橋頭地方檢察署與高雄、屏東及澎湖地方檢察署等高雄高分檢轄區「南部四檢」聯手，力邀享譽國際的退役「世界球后」戴資穎擔任反賄選代言人，今天舉辦「115年地方公職人員選舉反賄代言人暨影片發布記者會」，小戴和父親戴楠凱都現身，共同見證反賄宣傳影片首播。

小戴分享說，自己早在4年前就曾任大高雄反賄選大使，起初因身為高雄人，且「戴爸」與檢方長官是球友，抱著「義氣相挺」的心情合作，但身為退役運動員，她深刻體會場上公平競爭正是運動家精神的核心，選舉也一樣必須公平，哪怕只有微小不公都會重創信任、唯有公平才能維護權益，因此今年決定與地檢署擴大合作，攜手南部四檢共同守護乾淨選風。

小戴更指出，現代社會人人有手機、人人均可蒐證，3C 反賄十分便利，更能自然貼近人民日常生活。

記者會上首度公開小戴與法務部部長鄭銘謙、最高檢察署代理總長徐錫祥共同拍攝的反賄選宣導影片。小戴與鄭銘謙合作的影片主打「不賄選，才會選」 的堅定理念，如同運動員在場上靠實力公平競技，真正會選的候選人不靠買票、 只靠能力與政見，呼籲社會大眾用選票肯定乾淨透明的正當競爭；與徐錫祥合拍的影片則從小戴招牌的凌厲殺球切入，象徵以雷霆之勢精準打擊行賄黑手，鼓勵民眾善用數位工具勇敢揭弊。

今天現場由檢察長郭景東偕同小戴親自操作手機，示範加入「橋頭地檢 署反賄選專區」LINE官方帳號，引導大眾體驗「一鍵檢舉賄選」的即時與便捷；緊接著由法務部部長鄭銘謙代表致贈小戴象徵打擊不法的「反賄選球拍」，最後小戴驚喜化身「體能教練」，現場帶領鄭銘謙、徐錫祥、南部四檢檢察長及檢警調首長同仁進行動態操練，親授肩、膝、踝關節活動度、協調性與揮拍打擊等5大獨門熱身操，透過核心與敏捷度訓練，為第一線查賄團隊注入如 世界球后般的打擊動能與破案決心。

戴資穎（左）出席「115年地方公職人員選舉反賄代言人暨影片發布記者會」。圖／橋頭地方檢察署提供
戴資穎（左）出席「115年地方公職人員選舉反賄代言人暨影片發布記者會」。圖／橋頭地方檢察署提供

戴資穎（右三）出席「115年地方公職人員選舉反賄代言人暨影片發布記者會」
戴資穎（右三）出席「115年地方公職人員選舉反賄代言人暨影片發布記者會」

戴資穎 羽球 法務部

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