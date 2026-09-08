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桌球／WTT澳門冠軍賽 鄭怡靜輕取杜凱琹晉級16強
WTT澳門冠軍賽今天進行首日賽事，「台灣一姐」鄭怡靜對上老對手、香港的杜凱琹，靠著出色的強勢進攻，輕鬆以11比5、11比5、11比3過關，如願晉級16強。
現年34歲、世界排名第29名的鄭怡靜，生涯對上29歲、世界排名第33名的杜凱琹，有著8勝7敗的些微優勢，不過2人在世界桌球職業大聯盟（WTT）僅交手過3次，鄭怡靜依舊取得2勝1敗。
WTT冠軍賽（Champions）一年僅舉辦6場，等級僅次於大滿貫、總決賽，賽制只有打男單、女單各32籤位。
鄭怡靜今天首局開打後以1比3陷入落後，不過接著杜凱琹連續發生離譜的回球失誤，雙方多拍來回次數不多，鄭怡靜憑藉著出色的正手拍攻擊，直接回敬一波10比2攻勢先拿下首局。
第2局鄭怡靜打來依舊強勢，開賽就打出7比1攻勢奠定勝基，輕鬆再以11比5收下；第3局開賽2比2平手後，鄭怡靜再靠著中、前台強攻，直接一波9比1精彩收尾，直落3順利過關。
根據籤表，鄭怡靜晉級16強後將對上世界排名第11名、大會第7種子的日本好手大藤沙月，雙方生涯交手過4次，鄭怡靜以1勝3敗居下風。
至於台灣年僅18歲的小將葉伊恬今天對上中國好手陳熠，以6比11、8比11、8比11落敗，結束首度冠軍賽之旅。
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