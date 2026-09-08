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議員質疑新竹棒球場停車場補強「看不見」 竹市府揭減載與碳纖維工法

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹棒球場地下停車場昨重啟試營運，新竹市議員林彥甫今質疑，現場車位、柱體幾乎未變，看不出結構補強痕跡。圖／林彥甫提供
新竹棒球場地下停車場昨重啟試營運，新竹市議員林彥甫今質疑，現場車位、柱體幾乎未變，看不出結構補強痕跡。圖／林彥甫提供

新竹棒球場地下停車場昨重啟試營運，新竹市議員林彥甫今質疑，現場車位、柱體幾乎未變，看不出結構補強痕跡。新竹市政府回應，工程採「上方減載、下方補強」，除降低覆土重量，也以碳纖維補強樓板弱處，結構安全已提升。

林彥甫表示，新竹棒球場地下停車場因市府認為有結構安全疑慮，自2024年4月起暫停營運，歷經近2年半，昨天終於重新開放試營運。他今天上午實地前往勘查，發現停車格數未變、柱子也沒有增加，除了新增綠底標線型人行道外，從外觀幾乎看不出結構補強之處。

林彥甫指出，他進一步查看市府公開的改善工程進度，僅在去年12月12日當周看到地下停車場結構補強施工照片，從照片看來，疑似僅在頂板施作黑色材料。他要求市府說明補強工法實際花費、增加多少結構支撐強度，以及是否足以確保停車場安全。

新竹市政府強調，棒球場改善工程徹底排除了先前被掩蓋的「結構超載」危機，據台灣省結構工程技師公會針對新竹棒球場的鑑定報告，原球場實際施作覆土厚度高達45至65公分、局部甚至逾70公分，遠超原設計安全容許值的30公分。

為解除地下室頂板的公安隱患，市府採取「上方大幅減載」的根本策略，將天然草皮變更為重量較輕的人工草皮，使整體厚度降至最高35公分，並創新導入垂直排水用的優良級配與增加水平HDPE透水軟管。不僅大幅降低靜載重，更一併解決載重超標與排水不良的問題。

工務處指出，在上方回填重量大幅減輕的基礎上，市府同步針對地下停車場頂板下方進行結構補強，於樓板較弱處施作「碳纖維補強工法」，完全不壓縮原停車空間淨高或使用空間的優勢；補強完成後已接續進行表面裝修，因此外觀上與原結構完美融合而難以察覺痕跡，但實質的結構強度已獲得全面提升。

交通處表示，配合棒球場改善工程竣工，新竹棒球場地下停車場各項設備也已安裝、測試完成，包含停管設備、車輛在席偵測與巡車導引系統、電動汽車充電樁及賽事期間周邊停車導引系統等，並強化標線型人行道提供行人安全步行空間。

新竹市政府回應，工程採「上方減載、下方補強」，除降低覆土重量，也以碳纖維補強樓板弱處，結構安全已提升。圖／新竹市政府提供
新竹市政府回應，工程採「上方減載、下方補強」，除降低覆土重量，也以碳纖維補強樓板弱處，結構安全已提升。圖／新竹市政府提供

新竹市政府回應，工程採「上方減載、下方補強」，除降低覆土重量，也以碳纖維補強樓板弱處，結構安全已提升。圖／新竹市政府提供
新竹市政府回應，工程採「上方減載、下方補強」，除降低覆土重量，也以碳纖維補強樓板弱處，結構安全已提升。圖／新竹市政府提供

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