體協亂操作屏東2體操女將無緣世錦賽 周春米發文要求徹查失職

台灣體操女將潘采宸和李佳蔚，因中華民國體操協會不當操作，在不知情下失去遞補今年鹿特丹體操世錦賽參賽資格，引發軒然大波。屏東縣長周春米也在臉書發文，痛批體操協會抹煞屏東選手參加世錦賽的機會，要求運動部徹查協會嚴重失職。

周春米指出，世錦賽是僅次於奧運的國際賽事，是無數選手的夢想目標，屏東兩位優秀的體操女將潘采宸、李佳蔚，靠著無數次訓練、比賽累積成績，在國際體操總會通知下，上個月分別取得今年10月荷蘭鹿特丹世界體操錦標賽高低槓及地板項目的參賽資格。

但讓人難以接受的是，體操協會收到資訊後，卻單方面向國際體操總會回覆放棄參賽，讓兩位選手雙雙失去站上世界殿堂的機會，令人無法接受，「我要為采宸、佳蔚嚴正抗議。」

周春米指出，體操協會避重就輕，聲明更是一再欺騙、誤導大眾，因為這兩位選手根本不是遞補，而是取得既有的「正取參賽資格」卻被協會放棄；且協會決策過程完全沒有告知教練與選手，而是後續教練主動詢問協會後，才知道整件事情的嚴重性，真的荒腔走板！

體操協會做出錯誤決策，絕對不能簡單道歉了事，應該把整個過程說清楚、講明白，相關人員負起最大的責任；也請運動部即刻介入、釐清責任，絕對不能容任單項協會的嚴重失職，務必徹查給出交代。

周春米表示，每一位運動選手都是都是國家寶貴的資產，這兩位選手更是屏東極力栽培的孩子，不應該被如此糟蹋欺負，我們要做選手最堅強的後盾，縣府也會請律師來協助教練與選手提出告訴，保障應有的權益。

選手的未來不容抹煞，希望大家共同為她們發聲，我要求運動部應該建立更完善的制度，不能再讓任何一位努力拚搏的孩子，因單項協會片面錯誤決策而失去挑戰世界的機會。

台灣體操女將潘采宸和李佳蔚因中華民國體操協會不當操作，失去遞補今年鹿特丹體操世錦賽參賽資格，屏東縣長周春米也在臉書發文痛批體協。圖／取自周春米臉書