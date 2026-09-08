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基隆半馬4千人將登場「小豬」黃沐妍公開完賽禮 即時影像跑者安心
「2026基隆半程馬拉松」9月20日登場，今年有4千人報名，副市長邱佩琳與「小豬」黃沐妍今天公開完賽禮袋、紀念毛巾及紀念獎牌等豐富好禮，並展示「即時醫療影像回傳」智慧救護系統，透過科技強化賽事安全，讓跑者能夠放心奔馳於基隆山海之間，感受城市美景、美食與熱情。
邱佩琳表示，4千名參賽名額5月15日開放報名後，不到1個月全數額滿，其中超過6成為在地民眾，充分展現基隆市民對這項城市路跑盛事的高度認同與熱情；賽事也吸引來自全台18個縣市的跑者共襄盛舉，更有美國、日本、菲律賓、印尼等國際跑者跨海參賽，顯示基隆半程馬拉松逐步走向國際化。
教育處長吳雨潔說，今年市府導入科技整合的「智慧救護系統」，突破過去以單向無線電通報為主的救護模式。賽道第一線醫護人員將配備網路視訊無線電、即時影像回傳及GPS即時定位等設備，跑者在賽道上發生突發狀況，指揮中心可與現場醫護人員即時連線，透過影像掌握現場環境與傷患狀況，協助醫療團隊迅速判斷並啟動救護應變。
今年賽事將「基隆味」融入賽道補給。市府特別規劃在地特色美食補給站，準備吉古拉、甜不辣、蔥油餅、麻荖及米香等道地小吃，讓國內外跑者在享受基隆山海美景的同時，也能透過味蕾感受基隆獨特的人情味與飲食文化。
市府提醒參賽跑者提前做好訓練及賽前準備，9月20日齊聚基隆國門廣場，走進基隆、探索山海的熱情與魅力。
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