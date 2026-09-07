體操／兩女將世錦賽資格「被取消」 體操協會致歉但不改變結果

我國體操女將潘采宸和李佳蔚原本遞補取得今年10月鹿特丹體操世錦賽參賽資格，卻因中華民國體操協會沒知會選手、教練教練下，直接回覆世界體操總會（FIG）不參賽，導致兩人失去機會。體操協會昨天在協會官網說明時程，向教練和選手致歉，但無法改變兩位選手無法參賽的結果。

李佳蔚原本遞補取得世錦賽地板參賽資格，潘采宸也獲得高低槓參賽資格，8月20日時FIG通知中華體操協會，並限於同日需回覆是否確認參賽。中華體操協會公告表示，考量回覆期限已迫、客觀上無從於期限內完成應踐行之法定程序，回覆本屆世錦賽不參賽，世錦賽確認後表示將依序通知下一順位。

李佳蔚透過社群無奈說，自己才17歲，不懂協會的行政流程，但「我只是想知道，為什麼沒人問過我？」她提到27日時教練在網路上看到取得名單，請協會盡快處理，協會告知已超過報名時間無法報名，教練請協會向FIG詢問能否延遲報名，但FIG回覆名額已經分配給其他選手，無法恢復。

「為什麼在決定放棄之前，沒人問過我們？」李佳蔚強調，世錦賽並非普通的比賽，「我不知道自己的體操生涯還有幾次機會，可以站上世界的舞台。」

體操協會在公告表示，向教練及選手致歉，後續將儘速檢討，並研擬具體改善措施後對外公告；公告也指出，秘書長江建東是體操協會執行單位主管，職務行為的效果歸屬於協會，相關責任應由協會整體承擔，協會理事長高裕宸將對處理結果負最終責任。