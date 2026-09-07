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足球／饗賓集團拋磚引玉播種子 支持銘傳征戰乙級聯賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
饗賓集團響應台灣銘傳足球推廣協會，投入資源支持銘傳大學足球隊征戰台灣乙級足球聯賽。圖／饗賓集團提供
饗賓集團響應台灣銘傳足球推廣協會，投入資源支持銘傳大學足球隊征戰台灣乙級足球聯賽。圖／饗賓集團提供

台灣足球發展再添企業力量，饗賓集團響應台灣銘傳足球推廣協會，投入資源支持銘傳大學足球隊征戰台灣乙級足球聯賽，期盼陪伴年輕球員追逐更高舞台，同時以企業行動拋磚引玉，讓更多社會力量看見台灣足球與青年運動發展。

去年底成立的台灣銘傳足球推廣協會，由新光人壽董事長魏寶生擔任首任理事長，創會成員結合企業、足球與學界力量，包括魏寶生、「台灣隊長」陳柏良、展逸國際董事長張憲銘，以及銘傳大學副校長李藍瑜等人，並由銘傳足球隊總教練曾台霖擔任秘書長，共同推動台灣足球發展。

在推動足球發展的道路上，饗賓集團也成為重要的企業支持力量。熱愛運動的饗賓集團副總經理陳林雋表示，台灣足球長期需要更多資源與社會關注，企業能做的或許有限，但願意先踏出一步，希望透過實際行動，讓更多人看見足球、支持足球。

「我們希望能夠拋磚引玉。」陳林雋表示，投入足球就像播下一顆種子，期待這份力量能逐漸擴大，吸引更多企業與社會大眾投入，共同為台灣足球創造更好的發展環境。

銘傳大學足球隊新球季將於9月19日展開台乙聯賽征途，在企業甲級足球聯賽新球季將擴增至10隊的背景下，銘傳男足將以台乙前兩名為目標，力拚重返企甲聯賽。

對饗賓集團而言，此次支持銘傳男足不只是著眼於球隊成績，更希望陪伴年輕球員在追逐足球夢想的過程中持續成長，並進一步讓足球成為連結青年、教育與公益的媒介。

饗賓集團秉持「讓生活因饗賓更美好」的理念，未來也將攜手饗賓文教基金會，將合作從競技場延伸至公益。雙方規劃於寒暑假推動公益足球營，讓更多兒童與青少年有機會接觸足球、享受運動，也期待銘傳足球隊球員及銘傳學生共同參與公益服務。

透過球員及學生投入足球教學、活動協助與志工服務，將自身在球場上累積的經驗與專長傳遞給下一代，讓孩子從足球中培養自信、團隊合作與面對挑戰的勇氣；同時也讓銘傳學生從運動參與者成為公益行動者，將所學與專長回饋社會。

饗賓集團表示，企業投入體育不只是支持一支球隊，更希望建立長期且正向的社會影響。從銘傳男足出發，串聯企業、學校與公益力量，讓足球不只是一項競技運動，也能成為青年培力、兒少陪伴與公益服務的重要橋梁。

一場比賽的勝負只有90分鐘，但足球帶來的影響可以走得更遠。饗賓集團期盼以實際行動拋磚引玉，讓更多力量加入台灣足球，陪伴年輕球員追逐夢想，也為下一代創造更多接觸運動、參與公益的機會。

銘傳 足球 饗賓集團

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