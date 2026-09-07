自由車／96聯賽武嶺站四大領騎衫重新洗牌 旅外車手何硯宜刷新紀錄

2026年第六屆96自由車聯賽第二站「武嶺站暨國手選拔積分賽」完成高山決戰，男子菁英組戰況全面洗牌。旅歐好手何硯宜（Equipo Kern Pharma車隊）展現強大爬坡能力，從霧社後果斷發動攻擊，長距離單飛直取武嶺，最終以2小時24分54秒率先抵達海拔3275公尺終點，不僅拿下個人96聯賽生涯首座單站冠軍，更刷新賽會紀錄、穿上登山王中華賓士紅點衫，一戰完成「破紀錄、單站冠軍、紅點衫」三大成就。

本屆武嶺站共有約1200人參與，參賽年齡橫跨12歲至76歲，並有來自英國、法國、丹麥、德國、新加坡等超過10個國家、約30名外籍選手參賽。賽事依不同需求規劃「競賽組－96聯賽武嶺站暨國手選拔積分賽」、「市民競賽組」，以及「挑戰組－96Heroes中華賓士・武嶺站」三大組別，從頂尖競技到全民挑戰，共同朝台灣最具代表性的高山自行車舞台挺進。

其中競賽組同時納入國手選拔積分賽，吸引近百名選手投入。相較過去可能透過單場賽事決定國手資格，今年藉由聯賽多站積分制度觀察選手完整賽季表現，積分也將作為選出明年環台賽、亞錦賽台灣代表選手的重要參考。也因此，武嶺站除了單站冠軍之爭，每一個積分都可能牽動後續國手競爭版圖。

男子菁英組最終由何硯宜以2小時24分54秒封王，EPIC TRCA Team李廷威以2小時31分49秒排名第二，隊友顧維均則以2小時35分20秒取得第三。值得一提的是，李廷威才剛結束環上海賽事返台，隨即投入武嶺戰場，仍成功站上頒獎台，並在積分重新計算後穿上象徵總排名領先的GUSTO橘衫。

何硯宜則是結束8月中的環捷克大賽後，按照原定行程返台準備下一階段賽事，恰好碰上96聯賽武嶺站暨國手選拔積分賽，因此決定參戰。儘管面對李廷威等國內爬坡好手，他從一開始就沒有打算被動等待，而是針對武嶺路線特性擬定攻擊計畫。

最終碼表停在2小時24分54秒，何硯宜一舉刷新96聯賽武嶺站紀錄。對於這個結果，他其實並不完全意外，過去幾次來到武嶺訓練後，對自己的能力已有一定掌握，只要身體處於正常狀態，就認為有機會突破原有紀錄。不過相較於時間，他更在意勝負，「比賽最重要還是先拿到好成績，破紀錄這件事情我先放一邊，主要還是希望能夠先贏比賽。」最終冠軍與紀錄一次到手，也讓他成為本站最大贏家。

女子組方面，A+ cycling studio許書瑋以3小時03分30秒拿下單站冠軍，Team MSG葉玳君以3小時16分47秒排名第二，TRIGON Team程詩軒則以3小時17分37秒取得第三，三人在漫長爬坡考驗中成功站上武嶺頒獎台。

武嶺站結束後，96聯賽四件象徵不同領域最高榮耀的領騎衫也迎來新局面。李廷威穿上象徵總排名領先的冠軍GUSTO橘衫；原先便握有優勢的前勁浩捍許世儒繼續守住衝刺王Tripeak藍衫；本站大爆發的何硯宜憑藉武嶺強勢表現穿上登山王中華賓士紅點衫；Bryton Racing Team萬大中則持續掌握新人王白衫。