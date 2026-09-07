桌球／WTT澳門冠軍賽8日開打 林昀儒、鄭怡靜以賽代訓備戰亞運

WTT澳門冠軍賽將於明天開打，中華代表隊由名古屋亞運國手林昀儒、鄭怡靜等人領銜出征，盼在亞運前以賽代訓，拉抬整體狀況。

世界桌球大聯盟（WTT）年度共有6場冠軍賽（Champions），等級僅次「大滿貫」及「總決賽」；賽制僅舉辦男單、女單各32籤，其中30籤依照世界排名依序報名，剩餘2個席次，由主辦方及WTT各推薦1名外卡。

今年的名古屋亞運，中華桌球代表隊共派出5男、5女選手，包括男子林昀儒、馮翊新、郭冠宏、徐絃家、洪敬愷；女子鄭怡靜、陳思羽、吳映萱、葉伊恬、彭郁涵。

其中林昀儒、郭冠宏、馮翊新、鄭怡靜、葉伊恬本週都將在WTT澳門冠軍賽參戰。

這場WTT澳門冠軍賽，男單世界排名前2的中國王楚欽、法國的「眼鏡弟」小李布隆（Felix Lebrun）都沒參賽，世界第8的中國好手林詩棟也選擇休兵。

根據男單籤表，中華好手林昀儒首輪32強將對上法國新星寇頓（Flavien Coton），小將郭冠宏要對上德國好手杜達（Benedikt Duda），馮翊新則要交手斯洛維尼亞選手約吉奇（Darko Jorgic）。

女單賽事，中華一姐鄭怡靜首輪對上香港好手杜凱琹，若鄭怡靜能順利過關，16強很可能對上世界排名第11的日本球員大藤沙月；中華小將葉伊恬首輪則要交鋒大會第8種子、中國好手陳熠。