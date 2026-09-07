與台北小巨蛋並列全台最大冰場 盧秀燕下場推廣「冰上冰壺」

「台中市市長盃全國冰壺錦標賽」體驗活動今在北屯國民暨兒童運動中心登場，市長盧秀燕親自下場體驗，且開放市民朋友免費進場體驗，並由市長盃表現優異的選手擔任指導教練，大家一同感受冰上鬥智的競技魅力。

盧秀燕說，冰壺配備簡易、不需靠體格獲勝，適合各種年齡參與。只要掌握技巧、策略並多加練習，台灣在國際競賽中就有奪牌機會。她特別感謝市議員李中支持及今年成立的台中市體育總會冰壺委員會推廣。

她說，台灣屬亞熱帶國家，棒球或者桌球等球類運動發展很好，但對於冰上運動較陌生，也沒有適合的練習場地。中市斥資逾9億元打造北屯國民暨兒童運動中心，擁有中台灣首座、唯一的國際標準專業滑冰場，與台北小巨蛋並列全台最大冰場，冰壺場地冰層更依照國際賽事規定採4公分厚度，溫度維持在零下11度避免出水，可培訓選手、發展冰上競技運動。

運動局長游志祥說，北屯國民暨兒童運動中心補齊了中部地區冰上運動硬體設施缺口，目前已作為冰壺、花式滑冰、競速滑冰以及身障冰壺等長期訓練基地。冰壺委員會成立後，3月辦理首屆「台中市議長盃全國地板冰壺錦標賽」，隨著標準冰場完工，9月5日再舉辦台中第一屆「台中市市長盃全國冰上冰壺錦標賽」也從議長盃的「地板冰壺」到市長盃「冰上冰壺」，將冰上競技運動帶進社區與校園，期能培育出征亞冬運的在地冰壺國手。

運動局說，冰壺運動起源於歐洲，被譽為「冰上西洋棋」是冬季奧運中極具策略性的競技項目。傳統冰上冰壺需在冰面上滑行，並透過刷冰調整路徑。地板冰壺則突破場地限制，保留核心戰術與競技樂趣，在一般場地即可體驗冰壺魅力，低門檻、易上手但富挑戰性的特性，近年在國內逐漸受到關注，成為新興運動發展亮點。

台中市長盧秀燕（中蹲左）親自下場體驗冰上冰壺，且開放市民朋友免費進場。圖／台中市政府提供