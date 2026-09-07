中國GT賽車碰撞救援人員怕火落跑 對手棄賽救援才讓車手脫困

CHINA GT中國超級跑車錦標賽5日在上海舉行時，1名英國車手駕駛的賽車發生碰撞起火後，救護車疑因駕駛睡著直到通報15分鐘後才到場，更傳出救援人員害怕火勢而逃離現場，直到另一名荷蘭車手棄賽援助才救出受困車手。有看不下去的中國車手更指控，主辦單位還試圖將責任推給車手。

此外，受困英國車手米爾洛伊（Oliver Millroy）所屬的FIST Auto車隊事後宣布，即日起退出今後所有China GT系列賽事，直至主辦單位就本次事故中的救援失職等全部問題，完成完整、獨立、公開的調查，並向車隊給出正式答覆為止。

綜合上海法治報、香港01、澎湃新聞等媒體報導，China GT第4站上海站的GT3組別第1回合正賽5日登場，米爾洛伊駕駛的91號賽車在賽道遭另2輛賽車連環側撞，損及油箱，導致車身瞬間起火且火勢兇猛，米爾洛伊被困在座艙內，情況極度危急。

但在前述的救援失誤下，隸屬魅影車隊的荷蘭籍79號賽車車手哈托格（Loek Hartog）毅然放棄比賽，立刻停車且下車衝向大火燃燒的91號賽車，並四處尋找滅火器先控制火勢，進而冒險將被困的米爾洛伊從火海中拖出，整個救援過程約49秒。

根據報導，米爾羅伊事後在社交媒體上發文，直指「今晚我還活著，完全要感謝一個人，哈托格在『看不到任何救援人員』的情況下立刻停車，冒著生命危險把我從車裡救了出來。他的勇敢，我會記一輩子，我欠你一條命」。

另一方面，同樣參賽的中國車手楊百杰指控，這是一次「賽車史上的悲劇」，工作人員的救援工作堪稱災難。到場的救援人員因為害怕，放下滅火器就逃跑，而救護車在獲報15分鐘才到，因為駕駛在睡覺，「有人拍他窗戶都沒拍醒」。

CHINA GT發生重大撞車起火事故。（取材自紅星新聞）

楊百杰更表示，事發後，賽事仲裁員在不知車手安危的情況下就傳喚車手們到仲裁室，「沒有任何一句問候，沒有任何詢問2位車手的情況，沒有任何一句安慰，對自己的救援速度隻字不提」，且嘗試把責任推卸給車手，裁判長甚至以非常傲慢的態度詮釋，這是「（車手）一次低級的失誤」。

他並宣布，自己將永久退出CHINA GT賽事，「這是我能想到唯一抗議的方法」，直到整個賽會的成員會認真對待生命和安全為止。

米爾洛伊所屬的FIST Auto車隊5日晚間發表聲明，指主辦單位在現場應急處置、安全救援保障上「存在嚴重失職」，救援機制「存在明顯漏洞，險些釀成慘劇」，卻沒有任何道歉。且賽事直播期間，大會人員未核實現場情況，就草率播報車手是「自行離開賽車」。

在FIST Auto車隊及楊百杰相繼宣布退出所有ChinaGT系列賽事後，China GT主辦單位透過官方微博發表聲明，對事故及後續影響深表歉意，並向米爾洛伊及其他涉事車手表示慰問，同時對第一個到達現場實施救援的哈托格表示深深的感謝和敬意。

主辦單位說，經初步核查，整個賽事的配置「符合國家級賽事配置」，但在細緻管理方面有待提高。賽後將針對此次事件進一步回顧和調查，對組織、保障、應急、救援、醫療等方面存在的不足制定更完善的方案。