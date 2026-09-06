宜蘭外澳罟浪祭圓滿落幕 各組得獎選手獲頒浪板造型獎盃

「2026宜蘭外澳．罟浪祭」今天在宜蘭外澳迎來最終賽事，歷經多日精彩競逐，來自國內外的衝浪好手在外澳海域展開最終決戰，男子長板A組、男子長板B組、女子長板A組、女子長板B組、男子短板組、女子短板組、U16男子組及U16女子組，共8組冠、亞、季軍正式出爐。

宜蘭縣政府表示，「2026宜蘭外澳．罟浪祭」不只聚焦專業競技，而是以海洋為核心，透過不同活動內容，讓更多民眾找到親近海洋的方式。活動期間串聯衝浪及多元海洋體驗、傳統牽罟文化、音樂演出及沙灘市集，展現外澳發展海洋活動及觀光的多元潛力。活動尾聲以高空煙火秀點亮外澳夜空，在海浪、音樂與煙火交織下，為今年活動畫下完美的句點。

本屆衝浪賽事也特別為得獎選手打造具有活動識別的專屬獎盃，以「外澳之浪」為設計概念，整體採象徵衝浪文化的浪板造型，運用溫潤的木質紋理與湛藍海洋意象，透過層層浪花推進的視覺表現，呈現浪潮湧向海岸的瞬間，展現外澳最具代表性的自然海岸、純粹且充滿生命力之特色。獎盃正面刻製「2026宜蘭外澳罟浪祭衝浪公開賽」、競賽組別及得獎名次，並融入品牌識別「GOOD WAVE」，讓每座獎盃不只代表競技成績，也成為選手專屬的外澳紀念。

宜蘭縣政府表示，「宜蘭外澳．罟浪祭」不只是一場期間限定活動，更期待透過每一年的累積，逐步建立屬於宜蘭的海洋活動品牌。未來將持續串聯海洋運動、在地文化、觀光產業，讓更多人因為海而來到宜蘭，也因為喜歡宜蘭，再一次回到這片海岸。