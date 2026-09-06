排球／直落三退卡達 中華隊亞錦賽勝場開張

中華男排今天迎接2026年亞洲男子排球錦標賽預賽第二戰，面對世界排名29的卡達，中華隊從首局開始透過發球與防守反擊建立優勢，並在後兩局頂住對手追趕，最終以25：19、25：22、28：26擊退卡達，收下本屆賽事首勝。

首局雙方開局一度形成拉鋸，中華隊逐漸透過發球帶動攔防節奏，並把握反擊機會拉開比分，張育陞單局攻下9分，幫助球隊以25比19先下一城。第二局卡達開局利用發球施壓，中華隊一度陷入落後，隨著比賽進行逐步穩住接發與進攻組織，温逸凱在後半段火力全開，單局攻下8分，帶領球隊在18：18追平後反超比分，最終取得局數「聽牌」優勢。

第三局雙方一路纏鬥至局末，張育陞持續在進攻端挺身而出，第二局起替補登場的張祐晨也在接發與防守端穩定球隊節奏，中華隊最終頂住卡達反撲，以28：26直落三收下勝利。

中華隊主攻手劉昱麟表示，賽前針對卡達的進攻特點已有明確部署，包括攔網上針對對方副攻的進攻路線進行準備，「大家其實都執行得蠻好的，替補上去的人也都能馬上進入狀況。」他認為，全隊無論處於領先或落後，場上氣勢始終沒有改變，也是今天能夠掌握比賽的重要因素。

面對第二、三局的拉鋸戰，劉昱麟則點出接發球是關鍵，「就算對方發球很強，大家還是努力把球接高，再交給關鍵的幾位選手去突破。」穩定的一傳也讓中華隊在關鍵分仍能維持進攻選擇，最終順利拿下勝利。

第二局替補登場的張祐晨，本場在接發、防守與進攻端都帶來貢獻。他透露，近期受到大腿傷勢反覆影響，訓練期間無法完整跟上球隊進度，因此特別感謝防護員、體能訓練師及教練團協助調整訓練內容，讓他能在有限時間內恢復到可以上場的狀態，「很高興可以幫助球隊拿下這場勝利。」

談到自己的角色，張祐晨強調，球隊內部並沒有刻意區分先發或替補，「不管今天在哪一個位置，大家都是一起作戰，在後面的人就是隨時做好準備，我們是14個人一起去面對每一場比賽，團結一條心。」

張祐晨也表示，教練團希望他上場後能協助分擔接發球與防守壓力，讓球隊的進攻端能有更多變化。他認為，中華隊快攻與副攻火力都有相當水準，「只要把接發球做好，我們的攻擊就可以有很多樣的變化。」

張育陞本站攻下全場最高20分，包括13次攻擊、6次攔網及1記「愛司」，温逸凱則貢獻15分。中華男排目前預賽戰績1勝1負，接下來將於9日迎戰泰國，持續爭取八強席次。

中華隊張祐晨。圖／volleyball world提供