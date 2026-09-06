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企業射箭／不再只讓邱意晴獨挑大梁 彰銀近4戰狂拿19點衝上龍頭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
彰銀邱意晴（右）律己甚嚴，壓力相對更大。圖／大會提供
彰銀邱意晴（右）律己甚嚴，壓力相對更大。圖／大會提供

2026第8年企業射箭聯賽今天在國立體育大學射箭場進行第四周賽程，開季狀況不佳的衛冕軍彰化銀行似乎「遇水則發」，自從經歷在高雄港的暴雨後彷彿打通任督二脈，單周3戰18點狂取14點，一口氣衝上龍頭寶座。

今天首戰是連續兩天「早八」的寒舍集團出戰新竹市愛山林，寒舍僅靠老大哥魏均珩男單、男團拿到2點，以2：4不敵。第二場的新濠建設則是施孟君扛下女單、女團，率隊3：3戰和新北凱撒。

第三場的協會青年與彰化銀行之戰，雙方有來有往，協會陳品安頂著被逆轉的壓力，終以6：4險勝老大哥鄧宇成，隨後他也在男團跟林育暘／陳佑銘攜手5：4力克吳昱明／楊凱涵／高逢澤，當中陳佑銘加射飆出關鍵十分箭，價值連城。

協會男團連兩天都碰到加射，最終都展現抗壓性，陳佑銘表示最近透過短距離練習，強化自己的基本動作，確實收到成效，「之前偶爾會出現很誇張的偏差，跟教練討論加上自己摸索，很高興有好成績。」

目前就讀東泰高中三年級的陳佑銘是第一年參加聯賽，經歷半季磨練，他表示自己在心態上有很明確的成長，「這邊強度很高，比賽很密集，讓我學著不要一直執著自己的分數，專心在下一箭就好。」

今天需「加班」補賽的換成彰化銀行，李彩綺6：4隋昀瑾率先搶下第一點，雖然男單高逢澤3：7輸給鄭祥輝，後4點全部獲勝，包括男團羅正偉／吳昱明／高逢澤加射5：4力克戴宇軒／鄭祥輝／黃立承、複合弓混雙陳思妤／吳子瑋加射151：151（19：18）險勝黃逸柔／陳界綸，最終5：1擊敗新北凱撒。

「複合弓的磅數比較高，相較下雨，比較容易被風影響。但最近雨下成這樣，瞄準還是看不太清楚。」吳子瑋經歷一場驚險戰役後笑說，大家練習都很認真，不能令夥伴們失望。

複合弓首度加入企業聯賽，吳子瑋就效力力圖衛冕的勁旅，他表示壓力不在自己身上，但每次看到加油團努力應援都很感動，「企業聯賽跟國際賽很像，有發射台、有觀眾，有人加油比較有氣勢，最近大家表現越來越好，氣氛也很好，希望可以幫公司完成連霸。」

本周3場加上第三周高雄港賽事，彰銀連四場「雨戰」24點狂取19點，教練徐梓益對於今年起伏的狀態表示，本季希望讓每位選手都有出賽機會，不能像去年讓「不敗女王」邱意晴一個人承擔。

邱意晴 彰銀 魏均珩

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