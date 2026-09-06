台新新光Fun Run台北站歡樂進行 邀民眾暢遊動物樂園 喚醒保育意識

「2026台新新光全國Fun Run」首場台北站昨天（5日）熱鬧進行，現場近1000位保戶與民眾齊聚動物園，一起走出戶外、跑出健康。今年適逢動物園遷園40周年，同時也是動物園之友協會成立40年，新光人壽特別邀請台北市立動物園以及台北市動物園之友協會共同舉辦本次活動，並將報名費全數捐贈予台北市動物園之友協會，以實際行動支持台灣動物保育及環境永續議題。

1986年動物園遷園時舉辦動物大搬家遊行，在快樂天堂的歌聲中，20輛載著動物的專車自圓山出發，一路抵達木柵新園區，穿越整座城市的盛大遊行，民眾扶老攜幼參與活動，宛如一場城市嘉年華，至今還有許多人記得那場盛會的喜悅和幸福感。本次「2026台新新光全國Fun Run」重現當年盛況，以「動物╳樂園」為主題，將Fun Run賽道及會場打造成充滿童趣與自然氣息的樂園，透過在互動中獲得珍貴的自然保育體驗，喚醒大小朋友對動物保育的重視。

新光人壽長期支持動物保育，1988年歡慶創業25周年之際，懷著回饋社會的理念，規劃送給台北市民一座設備完善的青少年娛樂中心，在台北市動物園之友協會創辦理事長，有台灣貓熊之父美譽的洪文棟先生促成下，於動物園捐贈興建專為世界珍稀動物量身建造的「新光特展館」。展館落成後，大貓熊團團、圓圓率先進駐並對外展示，當時參觀人潮高達360萬人，大幅提升國人的保育意識，後來大貓熊成功在台繁殖，也成為台灣動物保育的重要里程碑。

新光人壽全國健行自2006年開辦以來，已陪伴數十萬民眾走出健康生活，「2026台新新光全國Fun Run」將分別在9月12日、10月4日，舉辦台中麗寶樂園場及高雄義大世界場。現場準備豐富主題與互動體驗，也搭配新光人壽「Go健康GoFit」計畫，持續推廣健康生態圈，期待陪伴更多保戶與民眾，透過運動養成良好生活習慣，成為台灣最具溫度的健康守護者。