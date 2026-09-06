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龍舟／世界俱樂部錦標賽落幕 花體2000公尺摘下第三金完成大滿貫

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
花蓮體中成功征服2000公尺。圖／世界俱樂部龍舟錦標賽提供
花蓮體中成功征服2000公尺。圖／世界俱樂部龍舟錦標賽提供

前面已經摘下2金的花蓮體中龍舟隊，今天在2026年第15屆「世界俱樂部龍舟錦標賽」在花蓮壽豐鄉鯉魚潭進行的最後一天賽程中，再接再厲於2000公尺菁英公開組10人小船繞圈賽中再飆出9分17秒64成功奪下今年賽會的第3金，繼2013年後再度完成200、500和2000公尺三金大滿貫，為今年為期6天的賽事畫下完美的句點。

前面已經拿下200、500公尺菁英公開組10人小船金牌的花蓮體中，今在2000公尺繞圈賽菁英公開組中排在第12號船出發，前面兩艘剛好是最大勁敵德國、加拿大，比賽一開始天氣正好又下起雨來，幸好花體並沒有受到太大的影響，從起跑後就穩定加速一路追著先起跑的德國、加拿大的龍舟追趕，最終花蓮體中比居次的加拿大快了4秒02成績順利摘下第3金，讓湖邊粉絲爆出一陣掌聲和歡呼聲。

在湖邊接受粉絲恭喜的教練侯鴻章笑著說：「我們曾經在2013年完成三金大滿貫，今年是第二次，兩年前上屆世俱賽我們拿2金1銅，唯一的銅牌便是環繞賽，相對起來2000公尺的變數最大，所以，相對這個項目的壓力最大，特別是前兩天直到德國都是第二，今天加拿大排序突然出現，所幸我們還是成功守住金牌，在這麼高強度下，能再次完成三金大滿貫是非常不容易的。」由於下個月還有杭州世錦賽，侯鴻章無奈的說：「選手沒辦法多休息，明天就得再回來集訓。」

完成三金目標後，花蓮體中隊長林聖儒臉上終於露出笑容，他說：「很滿意很滿意啊，像德國、加拿大等的實力都很強，但我們都沒有鬆懈，我們就是盡全力去做好自己，都有把我們最好的水水準發揮出來。」由於兩年前世俱賽在這一項只獲銅牌，今年成功轉銅為金，林聖儒說：「我覺得整體上都有進步，包括體能，中後段還有舵手的技術都有全面的進步。」

從2018年雅加達亞運男子龍舟金牌的「黃金世代」一直堅持至今，已經36歲的輕艇與龍舟雙棲國手林聖儒，坦承要維持狀態並不輕鬆，但他自信的說：「我現在既然還是選手，因為年齡的關係，更多要把自己的狀況調整到最好，相對於年輕選手就要花更多的時間恢復，把自己保持在這個高水準，在這方面我自己覺得沒有問題。」

在花蓮體中三金的激勵下，台灣女子選手也嘗試在最後一天試圖站上凸台，其中最可惜是台灣勇豹龍舟隊今在2000公尺女子公開組10人小船繞圈賽中，在隊友於岸邊強力應援下，最終划出10分22秒04，排在兩支加拿大和德國之後再度屈居第4，賽後讓隊長邱瑩萍遺憾的說：「這是我們今年比賽的第三個第四名，很希望將台灣女子選手推上頒獎台，讓世界看到台灣，現在只能下次再來！」

花蓮體中完成三金大滿貫。圖／世界俱樂部龍舟錦標賽提供
花蓮體中完成三金大滿貫。圖／世界俱樂部龍舟錦標賽提供

鯉魚潭 花蓮 菁英

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