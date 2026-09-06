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排球／少用社群排除外界雜心 甜心隊長：最後調整為國爭光

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
中華女排隊長廖苡任（中）、鯨華女排翁梓勻（左二）、中華女排總教練鄧衍敏（右二）一同出席115年國民體育日系列活動記者會暨全民運動成果體驗活動，和運動部部長李洋（左一）及立法委員郭昱晴合影。記者曾思儒／攝影
中華女排隊長廖苡任（中）、鯨華女排翁梓勻（左二）、中華女排總教練鄧衍敏（右二）一同出席115年國民體育日系列活動記者會暨全民運動成果體驗活動，和運動部部長李洋（左一）及立法委員郭昱晴合影。記者曾思儒／攝影

名古屋亞運將在19日開幕，女排賽程16日提前登場，今天中華女排隊總教練「小牛」鄧衍敏和隊長廖苡任特別從高雄國訓中心北上，參與「115年國民體育日系列活動記者會暨全民運動成果體驗活動」，鄧衍敏和廖苡任也分享，倒數一周就要啟程，不論心態和技術都持續調整，希望在大舞台展現訓練成果。

8月底剛落幕的女排亞錦賽，中華隊以第8名作收，受到外界不少質疑聲量，包括球隊選才問題，鄧衍敏還在社群上發表長文，「親上火線」回應。

面對網路社群世代的各種聲音，鄧衍敏坦言球隊有受到一點影響，「但是我覺得該發生的勢必都是有原因要發生的，最後最大的決戰場地是名古亞運，我們技術上或者是在對於心態上也做了一些強化，回來以後大家變得比較凝聚。」她提到，女排13日就要啟程，希望小組賽和交叉賽有好的發揮，也盼外界給予選手更多支持和鼓勵。

「其實鼓勵的人還是滿多的，也希望能夠更多的鼓勵給選手，在亞運舞臺上做她們最大的後援。」從選手退役就轉任教練超過十年，鄧衍敏正向說，所有教練都經歷過大風大浪，自己不會被外界雜音影響，仍希望網友和喜歡排球的球迷給選手多鼓勵。

曾經旅日的廖苡任，對名古屋亞運的環境適應、飲食完全不擔心，她透露進入最後備戰期，專心訓練後刻意減少使用社群，「因為外面聲音多 ，所以就想更專心的備戰，才會比較少滑社群。」

倒數一周就要啟程，廖苡任表示全隊都會全力以赴，「盡力在這個禮拜內可以把我們在前面比賽所遇到的一些狀況跟缺點去進行改善，其實有發現問題跟缺點也不是壞事，希望可以在這次名古亞運可以把缺點跟需要加強的地方都改善好，給大家呈現最好的一面，為國爭光。」

中華女排隊長廖苡任（左一）、鯨華女排翁梓勻（中）和中華女排總教練鄧衍敏一同出席115年國民體育日系列活動記者會暨全民運動成果體驗活動。記者曾思儒／攝影
中華女排隊長廖苡任（左一）、鯨華女排翁梓勻（中）和中華女排總教練鄧衍敏一同出席115年國民體育日系列活動記者會暨全民運動成果體驗活動。記者曾思儒／攝影

排球 社群 亞運 籃球

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