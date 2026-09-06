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運動部／上任將滿一週年 李洋挑戰疊杯國手曝「揮汗有禮」有望加碼

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
李洋在115年國民體育日系列活動開幕記者會上致詞。記者曾思儒／攝影
李洋在115年國民體育日系列活動開幕記者會上致詞。記者曾思儒／攝影

9月9日「國民體育日」即將登場，運動部推出一系列活動，除討論度高的「揮汗有禮」活動，今天在松山文創園區文化廣場舉辦國民體育日系列活動，運動部部長李洋親自下場，攜手名古屋亞運女排隊長廖苡任現場體驗主題展區，邀請全民一起走出家門，感受運動魅力。

松山文創園區現場共設有六大動態體驗和運動主題展區，還有即將登場的亞運特展，今天雖飄起細雨仍有不少民眾在帳篷中體驗不同運動，李洋也在多元適應運動時戴上眼罩丟沙包，也騎上自行車嘗試運動科技創新體驗，最後再和小國手來一場疊杯對決。

本身就是推廣全民運動的最佳代言人，李洋今天致詞提到，運動部即將成立一周年，也代表自己上任快一年，近期除了備戰名古屋亞運，也希望持續推廣全民運動，希望更多人參與，他還透露好消息，「最近推出揮汗有禮，目前看起來效果滿好，思考加碼的可能性。」

今天休假日特別從國訓中心北上參與活動的廖苡任，在適應運動時戴眼罩丟沙包，第二擲就透過聲音辨位成功，將沙包準確丟命洞口，讓現場響起一陣歡呼。廖苡任分享，身為舉球員，本來就要能眼觀四面、耳聽八方，且自己身材不出色，洞察力要更敏銳，剛好運用在今天的多元適應運動體驗上。

身為職業運動員，廖苡任也盡責推廣全民運動，原本不運動的母親在她三不五時提醒下，和朋友成立了「三人假日班」，固定上課運動，讓她直呼感動。

運動部在松山文創園區舉辦「全民運動ㄐㄧㄡ是現在」 ，下午舉行115年國民體育日系列活動開幕記者會。記者曾思儒／攝影
運動部在松山文創園區舉辦「全民運動ㄐㄧㄡ是現在」 ，下午舉行115年國民體育日系列活動開幕記者會。記者曾思儒／攝影

運動部 李洋 國手

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