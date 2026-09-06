網球／選手遠離家鄉征戰全球 毛孩成對抗孤獨的最佳隊友

汪星人日益成為網球選手最受喜愛的應援夥伴，除了伴隨選手四處征戰，也登上網壇重要舞台，從選手休息區、訓練場地到頒獎台，都看得到牠們的身影。

路透社報導，網球選手一年絕大部分時間都遠離家鄉，漂泊於機場、飯店和各大比賽場館之間，「孤獨感」是這個職業的一大挑戰，而毛孩可以帶來安定感與慰藉。

女單世界排名第3的皮古拉（Jessica Pegula）本週在美國網球公開賽受訪時表示：「動物超讚的…這也是為什麼愈來愈多女選手帶著寵物一起旅行，四處征戰實在太辛苦了。」

「有個讓你靜下來的東西，狗也好、其他寵物也好…都是人無法取代的。動物無條件的愛，在情緒方面獲益良多。」

皮古拉和狗狗親密互動。 路透社

以今年法國網球公開賽來說，大會特別為選手的寵物設置「狗狗管家」服務、為10隻狗兒頒發專屬識別證。

有些毛孩甚至站上「C位」：來自俄羅斯的安德瑞娃（Mirra Andreeva）就一手抱著女單金盃，一手抱著教練的狗狗入鏡；而德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）在摘下男單冠軍時，也不忘與愛犬米許卡（Mishka）同框。

不過，帶寵物參加澳洲網球公開賽和英國溫布頓網球錦標賽，難度就比較大了：前者受嚴格生物安全法規限制，後者則僅允許導盲犬及認證服務犬進入賽場，讓選手只能將毛孩安置在別處。

德國好手澤瑞夫摘下男單冠軍時，也不忘與愛犬Mishka同框。 美聯社

對於無法把心愛的毛孩帶進全英俱樂部（All England Club），女單世界排名第1的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）7月曾心疼地隔空喊話：「溫布頓，拜託，讓狗狗進來吧！」

而與法網一樣歡迎寵物的美網，紐約Muddy Paws動物救援組織的小狗成為「球迷活動週」期間選手花園的焦點，美國好手高芙（Coco Gauff）、加拿大選手費南德茲（Leylah Fernandez）等都曾親臨與牠們互動。

烏克蘭的柯斯尤克（Marta Kostyuk）經常帶著自己的兩隻汪星人同行，她說，照顧毛孩的作息與責任心，讓人在高壓球場下更能找到生活的重心。

柯斯尤克先前在法網表示：「不論生活發生什麼事，照顧狗狗讓你更腳踏實地。你必須帶牠們散步、餵牠們吃飯，牠們就在你身邊，無論如何都愛著你。」

柯斯尤克經常帶著自己的汪星人同行。 路透社

皮古拉說，她很珍惜帶3隻領養來的愛犬參加比賽的機會，儘管牠們體型較大，有時不太方便同行。

她補充道：「真的很酷也很特別，有時回顧自己拿了幾座冠軍，還有愛犬陪在身邊。多年以後，即使愛犬不在了，我也能永遠留存那些特別的回憶。」