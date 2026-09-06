路跑／萬人雨中開跑 冠軍抱回雙門電冰箱

2026 Panasonic台北城市路跑賽今天上午於總統府前廣場盛大開跑，今年賽事共吸引12000名跑者不畏大雨齊聚台北街頭，最終公開組男子冠軍由國立體育大學風承顥以39分18秒率先衝線，女子冠軍則由朱盈穎以46分41秒摘下后冠，兩人皆首度拿下Panasonic台北城市路跑賽冠軍，雙雙抱回Panasonic無邊框鏡面雙門電冰箱。

12.5公里競賽組一向是Panasonic台北城市路跑賽的焦點賽事，今年再度吸引眾多跑者齊聚台北街頭，首次奪冠的風承顥表示，受到賽事當天下雨影響，跑起來相當涼爽，也很滿意這次的成績，暑假期間的訓練成果也在這場賽事中展現，接下來已報名臺北馬拉松的半馬組別，將持續調整狀態、迎接下一場挑戰。

女子冠軍朱盈穎提到，起跑時天氣有些涼，隨著賽事進行體感更加涼爽，也跑出超乎預期的成績，不僅首度拿下賽事冠軍，更創下個人在Panasonic台北城市路跑賽的最佳成績，接下來將以年底臺北馬拉松為主要備戰目標。

2026 Panasonic台北城市路跑賽今天上午於總統府前廣場盛大開跑。圖／中華民國路跑協會提供提供

今年Panasonic台北城市路跑賽首度推出全新IP盲盒完賽獎牌，將六款賽事IP角色融入獎牌設計，跑者完賽後可隨機獲得不同款式，為賽事增添開箱驚喜與收藏樂趣。獎牌不僅象徵完成挑戰的榮耀，也讓參賽者在完賽之餘，享受分享與蒐集的獨特體驗。儘管賽事當天下起大雨，仍不減跑者參與熱情，其中有不少跑者分享，將完賽獎牌結合盲盒設計相當新鮮，不僅增加開箱時的期待感，也成為完成3公里挑戰後的另一大樂趣。

此外，3公里全家歡樂組特別邀請YOYO家族柳丁哥哥、雲朵姊姊、莓果姊姊及菠菜哥哥到場與親子同樂。賽前YOYO家族哥哥姊姊帶領親子唱跳暖身，以活力十足的互動炒熱現場氣氛；完賽後，更在終點擔任掛牌嘉賓，與親子共享完賽喜悅，為賽事增添滿滿歡笑與難忘回憶。

Panasonic集團總經理黃政成表示，Panasonic長期關注全民健康，並持續以「想得美不如跑得好（Better Life, Better Run）」作為路跑活動的精神指標，「我們相信，美好的生活不只是想像，而是可以透過實際行動去落實。希望藉由這場賽事舉辦，鼓勵更多人培養運動習慣，讓身體健康不只是口號，而是能成為我們生活與日常。」

2026 Panasonic台北城市路跑賽今天上午於總統府前廣場盛大開跑，雨中不影響民眾熱情。圖／中華民國路跑協會提供提供

賽後大會同步抽出澳洲黃金海岸馬拉松參賽名額，讓幸運跑者有機會前進澳洲黃金海岸，站上世界知名馬拉松賽道，持續挑戰自我、拓展國際路跑體驗。

除了推廣全民運動，今年Panasonic台北城市路跑賽也持續透過Plogging淨街跑實踐永續行動，30名綠色志工穿上專屬的「綠色戰袍」，在完成路跑挑戰的同時，沿途撿拾賽道垃圾，以實際行動守護城市環境，讓永續從賽道延伸到日常，而今年賽事持續採用環保紗運動毛巾、環保材質獎牌掛帶，並全面減少塑膠袋單一包裝，希望將永續落實於賽事每一個環節，鼓勵更多跑者在享受路跑樂趣的同時，也一起響應環保、實踐綠色行動。