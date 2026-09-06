運動人生／享受比賽 退役再找人生方向

「當選手，不是任何人想做就能做到的事，而頂尖運動員更需要全心全意投入。」陳怡安鼓勵仍在運動競技場上的年輕選手要有企圖心，把握每一刻並努力享受，退役後再尋找人生方向，並不會太遲。

「比賽不管輸贏，上了場，每分每秒都要珍惜，因為每一刻都是屬於自己的美好記憶，好好享受比賽就對了。」陳怡安鼓勵現役運動員珍惜當選手的每一刻，也以自己一九九二年奧運會四強戰對上南韓勁敵的例子，說明企圖心的重要。

她說，對手是前一年世錦賽擊敗她的選手，因為兩人曾經交手，更因為她曾輸過，所以在培訓時特別研究對方動作及習慣，「那場比賽開始後十到廿秒我就覺得會贏，但事後看錄影帶，其實沒有明顯的勝算，只不過我有股強烈的企圖心與氣勢，憑藉著『我要贏妳』的強大信念，戰勝自己也擊敗對手」。

她表示，大學時期退役，為了再參加奧運而復出，復出失利後在家沉澱數個月，之後重回電視圈，擔任生活資訊節目主持人，並接觸不同類型的節目，到中國大陸拍攝「金牌中國」的行腳紀錄片，也到公視主持兒童節目，「那段時間，某種程度也是尋找自己想要什麼」。

「尋找自己想要什麼的路非常漫長，我不知道自己離開跆拳道後想要什麼，但就是把握機會去嘗試、去做好。」陳怡安說，人生有很多豐富精彩的面向可以探索，探索過程或許存在許多不確定性，也可能會有質疑自己的時候，但這是人生必經的歷程。

她說，人生歷程中，很多人選擇在某個專業領域發展，但「如果想要探索，就容許自己探索吧。」從探索中學習自己能掌控的部分並進一步發展，廣泛學習自己喜歡的東西，不必設想學會後有什麼用途，「做喜歡的事，讓自己生活得快樂」。

憶起廿多年赴中國大陸拍攝行腳紀錄片的經歷，陳怡安自覺視野變大、心胸變廣，對人生的價值產生不同看法，也更珍惜擁有的一切。陳怡安還鼓勵年輕選手有機會要多走出台灣，參加國際賽是很好的方式，「多出去看看，每一次經驗累積都會把自己再往上堆疊」，多充實自己是最重要的事。