運動人生／眼淚宣洩低潮 手作療癒自己

「奧運跆拳道示範賽二連霸，首度列入正式賽，我卻在國手選拔失利；那是我人生最大低潮，眼淚沒少過。」陳怡安說，二○○○年沒當上奧運國手，但仍到雪梨參加奧運測試賽，踢下金牌也走了媒體採訪流程，心情相當複雜。

陳怡安十五歲時在漢城奧運拿下跆拳道示範賽金牌，四年後巴塞隆納再度摘金，但因一九九六年奧運未將跆拳道列入比賽項目，大學二年級時決定退役。

她說，當時大家看她就是金牌，沒奪金就不怎麼滿意，除了長期壓力是沉重負荷，失去最能展現的舞台讓很有自信的自己好像不見了，因此決定離開賽場。當時，學校、媒體有很多反對聲音，「但我既然決定了就只能扛，因為這是我的人生」。

放下跆拳道 「有很多事可做」

陳怡安說，她以體保生身分進入政大企管系，讀完大二就完全放下跆拳道，她花很多時間念書、玩社團，發現有很多事情可以做，大學畢業後進電視台轉播體育賽事、翻譯外電報導體育新聞，直到確認跆拳道列入二○○○年雪梨奧運正式比賽，教練劉慶文找她復出，才再度穿起道服。

「我第一時間是回絕的，但想要為國爭光的念頭卻揮之不去，經過幾個月思考，決定復出。」陳怡安回憶，那段時間的周間在左營國家運動訓練中心練習，周末回台北上班，一九九八年曼谷亞運帶回金牌，雪梨奧運選拔賽也從初選、複選到闖進最後決選，但因受傷，讓她失去再登五環殿堂的機會。

「當年，我的狀態其實很好，初選時一次上端旋踢踢中對手虎牙，腳背裂傷縫了三針，後來變成蜂窩性組織炎而住院數天，出院後參加複選擊敗蘇麗文，決選卻不敵許芷菱，失去再戰奧運機會。」陳怡安坦言，沒選上雪梨奧運國手是她運動生涯的最大低潮。

她說，後來受邀到奧運賽場參加測試賽，跟真正的比賽一樣，她最後踢到冠軍、接受媒體採訪，「所有完整流程走一遭，我的心情卻是非常複雜」。

沉澱近半年 心態歸零再出發

不過，陳怡安最終仍參與了雪梨奧運。她主動爭取擔任跆拳道轉播講評工作，自付機票和住宿費，只領電視台講評費。當時，跆拳道比賽有四天，台灣選手賽程集中在其中兩天，她在賽場碰到許多認識的國外選手，對方打招呼時總詢問為何沒參賽，她只能一再解釋因為沒選上國手。

「我辭職，把自己關在家裡，用眼淚宣洩無緣奧運國手的低潮，在家休息沉澱近半年，透過手工藝，找到療癒自己的方式，重新與自己對話。」陳怡安說，那時只想做個事情排解情緒，打毛線、做紙雕及手工皂，逐漸引起興趣。她說，做皂時可安靜獨處、不用面對人群，某種程度更像是回到選手階段的認真專注與投入，「這是個很合理可以躲起來的地方，手工皂給了我探索人生的安全空間，更是陪我走過低潮的夥伴」。

「To dream、To learn、To love」是一支記錄陳怡安娃娃時期、訓練階段、奪金歷程的廣告片開頭，因她沒再度登上五環殿堂而未播出。陳怡安驚覺「追夢、學習、熱愛」不正是她的人生寫照嗎？她意識到自己始終在追夢路上，將心態歸零，不再以奧運金牌、體育主播看待自己，才能重新開始學習。