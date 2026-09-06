運動人生／陳怡安卸下道服 再創精彩

20歲前解鎖奧運雙金 提到跆拳道，五十歲以上的運動迷一定對陳怡安不陌生。她十五歲時在漢城奧運拿下跆拳道示範賽金牌，十九歲巴塞隆納奧運「連霸」摘金，二十歲前就「解鎖」兩面奧運金牌，帶動台灣跆拳道風潮，被封為「跆拳道女神」。 陳怡安以過來人經驗，鼓勵年輕選手走出台灣，參加國際賽，多出去看看，每一次經驗累積會把自己再往上堆疊，沒有什麼比充實自己還重要。

二○○○年三月，雪梨奧運跆拳道國手選拔賽決選賽場，第一代「跆拳道女神」陳怡安一記腳背旋踢，踢裂對手下顎，不過，她卻連敗兩場，代表我國出賽拿下「奧運第三金」的念想破滅，淚灑會場。

一九七三年出生的陳怡安，父親是職業軍人，母親在工廠工作，住處附近只休周日的跆拳道館，成了她與弟弟的「課後補習班」。由於一九八八年漢城奧運將舉辦跆拳道示範賽，中華奧會提早布局備戰，陳怡安在國中一年級時獲選為培訓隊小選手。

「那時對出國比賽沒有任何想像，但可以感受到師兄姐都很厲害，我想像他們一樣，開始有了努力跟上、爭取出國比賽的想法。」陳怡安說，當時她對奧運完全沒概念，後來選上奧運國手也是「傻呼呼就去了」。

漢城奧運 輕鬆上陣就奪金

陳怡安的奧運初體驗是剛升上基隆女中一年級的那一年，第一戰輕鬆踢下義大利選手，四強賽碰上難纏的世錦賽冠軍、地主南韓好手朴宣暎，當年僅十五歲的她，初生之犢不畏虎，在教練指導下，利用身高腿長優勢，以前踢防守、側踢攻擊，連贏三回合淘汰對方，決賽時再勝美國選手而奪冠。

我國奧運首面金牌出爐，頒獎典禮奏起國旗歌的那一幕，振奮國人。隔天，另名女將、現任台北市立大學技擊運動學系教授秦玉芳再奪一金，七名出賽男女選手帶回二金三銅佳績，奠定我國成為跆拳道強國的地位，也帶動國內習練跆拳道的風潮。

一九九二年，陳怡安頂著國人期待出賽巴塞隆納奧運，擊敗南韓勁敵鄭銀玉等人，連霸跆拳道金牌。聯合報系資料照

陳怡安說，當年奪牌焦點不在她身上，上場踢得很輕鬆，儘管拿下我國奧運第一金，但並未有特別興奮的感覺，直到隔天被帶著到處拍照、回國後每天活動滿檔、收到很多支持者信件，她才驚覺「好像非常不得了」。

腳背旋踢 敗勁敵奧運連霸

一九九二年，陳怡安頂著「奧運連霸」的國人期待出賽巴塞隆納，在四強戰遇上前一年雅典世錦賽金牌、南韓勁敵鄭銀玉，這場猶如世錦賽冠軍戰翻版的精彩對決，陳怡安靠著身材優勢及擅長的腳背旋踢，壓著對方打三回合，最後報了世錦賽一箭之仇，拿下金牌。

「兩屆奧運金牌得主」將陳怡安的運動生涯推向最巔峰，獲保送進入政大企管系就讀，一九九四年踢完跆拳道世界盃後，因九六年亞特蘭大奧運未將跆拳道列入比賽，陳怡安在課業壓力下決定退役，大學畢業後也進入電視台擔任體育主播，但跆拳道在二○○○年雪梨奧運列為正式比賽的重磅訊息，讓她決定重返徹底脫離四年的競技場。

為盡速讓體能、技術回到最顛峰狀態，她放下體育主播工作，考進台北體院（已改名台北市立大學）研究所刻苦訓練，踢下一九九八年曼谷亞運金牌、進入雪梨奧運培訓隊，卻在叩關奧運的最後一步、國手選拔賽陷入亂流，複選時靠「敗部復活」進入決選，決選時對上好手許芷菱又連敗兩場，第三度參賽奧運夢碎。

度過選拔失利的低潮後，陳怡安到化妝品公司工作，也主持過電視台行腳節目和兒童節目、客串電視劇，二○○四年創立「Annchen陳怡安手工皂」品牌，成為「動手動腳」都難不倒的創業家，但她始終未忘情體育，除了完成台灣師範大學體育與運動科學系博士學位，去年雙北世壯運報名擊劍比賽獲得第五名，她更擔任中華奧會性平委員會主任委員，七月剛代表中華奧會到英國伯明罕參加世界女性體育高峰會。

卸下跆拳道服的陳怡安，人生依舊精彩。