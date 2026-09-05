蘇柏陵公開水域世青少奪銅寫紀錄 教練看好未來性

年僅15歲的台灣游泳新星蘇柏陵，今天在世界青少年公開水域錦標賽摘下男子7.5公里銅牌，締造台灣青少年第1人紀錄，教練劉曜彰看好未來性，有機會挑戰奧運殿堂。

來自林口國中的游泳新星蘇柏陵，這次世界青少年公開水域游泳錦標賽「越級打怪」，在男子16、17歲組的7.5公里賽事，以1小時23分27秒60拿到銅牌，成為台灣首名世青少公開水域奪牌的選手，而且距離銀牌僅差0.2秒。

教練劉曜彰接受中央社採訪時表示，原先就評估蘇柏陵有機會與歐洲列強一較高下，不過愛徒在長距離後段很容易「爆掉」，因此在7月結束亞洲分齡游泳錦標賽後，劉曜彰一口氣拉高訓練量，所幸蘇柏陵都能跟上強度，這次公開水域游泳世青少賽也展現不怯場心態。

劉曜彰分享，賽事期間有告訴蘇柏陵，假如領先集團太慢要嘗試突圍，破壞對手節奏，而愛徒也順利做到，甚至一度處於領游位置，可惜最後賽道進拱門前的搶位經驗不足，否則有望拿到銀牌。

蘇柏陵前兩年有進入亞、奧運培訓隊，跟著所有人一起訓練，經驗提升很多，劉曜彰目前設定讓愛徒兼顧游泳長距離、公開水域賽事，並看好蘇柏陵持續成長，甚至有機會挑戰奧運、亞運殿堂。

至於寶貝女兒劉品岑則在女子14、15歲組的5公里賽事拿到第7名，締造台灣青少年女子史上最佳成績，劉曜彰則笑說，劉品岑具備不錯的條件，假如賽事中再大膽一點，絕對有機會挑戰更好成績。