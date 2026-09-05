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國民體育日運動嘉年華登場 許晉哲攜子同樂推廣親子共運

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
許晉哲教練與許小兒參與現場親子競賽的觸覺龍球挑戰。圖／台北市體育局提供
許晉哲教練與許小兒參與現場親子競賽的觸覺龍球挑戰。圖／台北市體育局提供

台北市政府體育局今天在台北體育館舉辦「2026國民體育日運動嘉年華」，吸引超過千名民眾熱情參與。本次嘉年華特別邀請台北富邦勇士總教練許晉哲與愛子擔任活動大使，父子攜手挑戰趣味親子競賽，引領市民感受全民運動的樂趣。活動現場特別設置臨時托育區，由專業保母協助照護幼童，讓家長也能安心投入運動，盡情揮灑汗水。

平時在球場上領軍作戰的許晉哲總教練，今日褪去嚴肅神情，化身為孩子的最佳隊友。他在完成闖關後表示，「平時帶隊在球場上拚戰，今天能以爸爸身分和孩子一起體驗匹克球，是非常難得的親子時光，也深刻感受到市府推動友善運動環境的用心。」

今年的攤位體驗全面升級，除了結合基礎馬克操、反應力遊戲、親子體操、扯鈴、高爾夫及定向尋寶等經典關卡，更首度導入當今熱門的新興運動「匹克球」。七大主題闖關區人潮踴躍，完成挑戰後可兌換限量精美小禮；現場也提供InBody體適能檢測與專業教練的諮詢服務，給予個人化訓練建議。

主舞台特別精選「流動瑜珈」、「徒手肌力訓練」及「Zumba」三大熱門免費體驗課程，希望全方位涵蓋靜態伸展、動態核心與高燃脂節奏訓練，無論是想舒緩身心的上班族，還是強化體能的運動族群，都能找到最適合自己的運動型態。

台北市體育局說明，為了讓市民朋友更能就近參與運動，台北市持續深入12個行政區辦理運動知能系列課程及活動。今年課程內容多元，除適合一般民眾參與的「基礎體能」及「競技知能」課程外，也規劃女性及親子專屬課程，並配合6月國際瑜珈日及8月父親節推出節慶限定體育活動，持續提供不同族群多元、便利的運動參與選擇。

台北市體育局提醒，即日起至九月底前，尚有精心規劃的「親子匹克球」、「飛盤入門體驗」、「啟動女子核心皮拉提斯」等豐富主題課程持續開放報名中。名額有限，歡迎全體市民把握機會踴躍參與，開啟健康生活。更多最新課程及活動消息，請至「台北市知能系列課程及活動」Facebook粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/allcrazyforsport/）。

許晉哲 運動

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