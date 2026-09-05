自由車／96聯賽第二站決戰武嶺亞運國手缺陣 選拔積分戰燃戰火

2026年第六屆96自由車聯賽戰火再起，第二站將移師台灣自由車經典聖地武嶺，本屆共有約1200名車手參與，參賽年齡從12歲一路橫跨至76歲，更吸引來自英國、法國、丹麥、德國、新加坡等超過10個國家、約30名外籍選手共襄盛舉。從國手級菁英、新生代好手到市民車友，將共同朝海拔3275公尺的武嶺發起挑戰，寫下今年96聯賽最具代表性的高山戰役。

本屆武嶺站依參賽分為三大組別，包括「競賽組－96聯賽武嶺站暨國手選拔積分賽」、「市民競賽組」，以及「挑戰組－96Heroes中華賓士・武嶺站」。不只是頂尖車手爭奪聯賽榮耀，更從競技、全民參與到自我挑戰一次涵蓋，讓不同程度與年齡的車友，都能在武嶺找到屬於自己的舞台。

其中最受矚目的，無疑是「96聯賽武嶺站暨國手選拔積分賽」，本屆競賽組中，近百名UCI選手投入國手選拔積分的角逐，占整體競賽組參賽陣容一半，讓武嶺站不僅是民間賽事，更成為國內頂尖選手爭取國手資格的重要競技舞台。

中華民國自由車協會副秘書長李莉加表示，民間優質賽事納入國手選拔積分制度，獲得選手肯定，也讓國手選拔從「單場定生死」走向以完整賽季表現評估，96聯賽積分更將成為選出明年環台賽及亞錦賽台灣代表選手的重要參考。

今年武嶺站另一大看點，則是男子競賽組可能迎來近年最難預測的一役。由於亞運在即，部分台灣頂尖好手投入亞運任務，原有競爭版圖重新洗牌。少了部分熟悉的強勢主將，反而讓各隊新生代獲得突圍機會，從爭奪單站冠軍、國手積分到四件榮譽衫，都可能因為這場漫長的武嶺爬坡戰重新改寫。

目前96聯賽四衫戰況中，前勁浩捍許世儒以65分居總排名領先、保有GUSTO冠軍橘衫，同時以24分領先TRiPEAK衝刺王藍衫；效力Astemo Utsunomiya Blitzen的杜志濠則居中華賓士登山王紅點衫領先位置，Bryton Racing Team萬大中以65分暫居U23新人王白衫首位。不過，許世儒與杜志濠因亞運任務無法出戰武嶺，也讓本站出現四衫「代穿」的特殊局面。橘衫由萬大中、紅點衫由李亞倫、藍衫由盧紹軒代穿，白衫則由Winspace Crimson Nova周席瑞穿上。

除了競賽組，今年96聯賽持續擴大「市民競賽組」，主集團享有全程交管並配置專業裁判，希望讓一般俱樂部與市民車友不只是「騎完武嶺」，而是能在更接近正式競賽的安全規格與氛圍下挑戰個人最佳成績。同時透過社區運動俱樂部加入，進一步將參與族群從菁英選手延伸至一般民眾，讓12歲至76歲的不同世代都能站上同一場盛會。