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外澳罟浪祭決戰倒數 6位國際好手浪尖展演、音樂煙火點亮周末

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2026年澳洲昆士蘭州女子短板公開賽冠軍澳洲伊莎貝拉再度踏浪登場。圖／大會提供
2026年澳洲昆士蘭州女子短板公開賽冠軍澳洲伊莎貝拉再度踏浪登場。圖／大會提供

「2026 宜蘭外澳 罟浪祭」今天持續於宜蘭外澳熱力展開，經過連日競逐，衝浪賽事正式進入最後決戰階段，賽程將一路推進至女子長板A組四強賽（SF H1-H2）結束，各組好手持續爭取通往最終決賽的門票。除了正式競賽，來自澳洲、瑞典、法國、印尼及巴西等5個國家的6位國際衝浪好手也再度踏浪登場，帶來精彩交流展演，以不同風格及高水準技巧成為外澳海面另一大焦點。

經過連日賽事，各組選手一路從前段賽程朝最終舞台前進，隨著晉級席次逐漸縮小，場上競爭也更加緊張。衝浪競賽除了考驗選手本身的技術能力，更考驗對海況的即時判斷，每一道浪的選擇、起乘時機及臨場策略，都可能成為能否晉級的關鍵。

今天各組賽事持續依現場海況推進，賽程將進行至女子長板A組四強賽H1、H2結束。隨著今日賽程完成，本屆賽事最終決賽陣容也將更加明朗，成功晉級的選手將於明日再次回到外澳海面，向各組最終榮耀發起挑戰。

正式賽事之外，今日外澳海面另一個備受矚目的焦點，就是6位國際衝浪好手的交流展演。不同於正式競賽講求分數與名次，國際選手交流展演更著重技巧與個人風格的呈現。從選浪、速度控制、浪上節奏到動作運用，國際好手以各自擅長的方式駕馭外澳海浪，讓現場民眾不用出國，就能在宜蘭海岸近距離欣賞高水準衝浪技巧，也為正式競賽之外增添難得的國際海上交流。

海上有精彩賽事及國際選手展演，岸上同樣有豐富活動。今天現場持續推出風格市集、陸上滑板及透光花磚手作體驗課程，讓不同年齡及喜好的民眾，都能找到屬於自己的外澳玩法。白天追浪，夜晚則由音樂煙火接棒，隨著周末到來，「宜蘭外澳罟浪祭」今晚從白天的海洋競技一路延續至夜間音樂現場，大型音樂演出正式登場，讓外澳在浪聲之外，也多了不同的音樂節奏。

法國選手沙當。圖／大會提供
法國選手沙當。圖／大會提供

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