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企業射箭／新竹市愛山林單日12點只拿1點 王正邦：彷彿熬過春夏秋冬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林子翔今天兩場團體賽都遺憾收場。圖／大會提供
林子翔今天兩場團體賽都遺憾收場。圖／大會提供

2026第8年企業射箭聯賽第四周賽程今天回到桃園國立體育大學射箭場，彰化銀行延續第三周好手感，以5：1輕取寒舍集團，協會青年4：2逆轉學長姐新濠建設，而因補賽必須連續出賽兩場的新竹市愛山林相當可惜，12點只拿了1點，辛苦並未換來甜美果實。

彰銀今天開賽就火力全開，李彩綺6：0女單「完封」今天表現不穩的選秀狀元張琁。男單鄧宇成加射滿分箭，以6：5險勝魏均珩，上周開胡後喜獲2連勝。之後的混雙、女團與複合弓混雙全都大勝，僅男團吳昱明／楊凱涵／高逢澤1：5不敵魏均珩／劉泰言／張譯中。

第二場賽事，今年表現不俗的協會青年在1：2落後下，連續3場都以1分之差險勝對手，包括複合弓混雙陳芳翊／顏子翔152：151擊敗陳怡瑄／張正韋，反曲弓女團林恩綺／張純嘉／陳姝妤和男團林育暘／陳佑銘／陳品安均以5：4扳倒學長姐，展現年輕人的韌性。

原於8月23日在高雄港16號碼頭進行的賽事因暴雨延賽，今天在國體補賽，新竹市愛山林連續出賽兩場，可惜狀況不佳，先以0：6遭新北凱撒「剃光頭」，補賽對新濠建設也只拿下女單1點，1：5不敵新濠建設。

「比了兩場，只拿到1點是有點可惜。」今天兩度男團都鏖戰到加射落敗的林子翔賽後無奈地說：「今天知道天氣不穩，賽前都有做好準備，但狀態好像不在線上，比完真的是有點疲累。」

林子翔在團體賽時與隊友不斷溝通，賽後也跟夥伴們開會，他透露自己是在鼓勵大家，「今天這種情況，就是不要拘泥小節，先追求把平常練習的發揮出來。輸不是壞事，趁早發現自己的問題在哪，明天加把勁贏回來就好。」

愛山林教練王正邦認為，天氣對雙方都很公平，今天確實都差了一點，也為子弟兵說話，「我在旁邊看得很清楚，選手表現沒有落差太大，就是關鍵時刻差那1、2分。」他笑說，今天賽事彷彿熬過「春夏秋冬」，「我跟他們說，我們沒有比別人差，信心一定要維持住。」

郭紫穎拿下今天唯一勝場，該役是女單以6：2擊敗新濠風佑築，她表示自己比較喜歡節奏快的比賽，「我很容易緊張，今天連比兩場對我來說是好事，反而很希望趕快再比下一場。其實大家表現都不錯，就是臨場熟悉天氣、場地的差別而已。」

愛山林教練王正邦（左）對今天選手表現沒有苛責。圖／大會提供
愛山林教練王正邦（左）對今天選手表現沒有苛責。圖／大會提供

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