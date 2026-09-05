龍舟／世界俱樂部錦標賽 美國林肯龍舟隊獲30年首面2000公尺金牌

2026年第15屆「世界俱樂部龍舟錦標賽」今天在花蓮壽豐鄉鯉魚潭進行倒數第2天賽程，進行最需要耐力、長度最長的2000公尺繞圈賽賽程，成為外國俱樂部好手的天下，被譽為美國龍舟界的「洋基」費城龍舟協會（Philadelphia Dragon Boat Assoc）再添3金累積12金傲視群倫，但不少外國俱樂部也有斬獲，過去以200公尺為主的美國林肯龍舟隊（Lincoln Dragon Boat）也拿下俱樂部30年來的首面2000公尺金牌。

「這面金牌太不容易了，我們真的是經過魔鬼的訓練，我們每個人都練到哭，但沒有人退出。」美國林肯龍舟隊的華裔隊長陳宇軒賽後興奮的說：「過去我們隊是以200公尺為主，但今年隊伍邁向第30年，大家想嘗試挑戰2000公尺，我們真的練得很辛苦，持續不停的划一小時，休息15分鐘後，再划一小時，現在終於拿到這面俱樂部30年來的第一面2000公尺世界金牌。」

林肯龍舟隊成立於1996年由林肯高中（Abraham Lincoln High School）的一位校內老師發起創立，透過校友傳承至今，著重於透過嚴格的紀律、互相尊重、團隊合作和運動員精神，將學生培養成有責任感的青年。

總教練也是學校校友、香港裔的陳慧君，在12年開始接手隊伍，將隊員視同家人一般，她說：「因為學校並不支持龍舟隊，大多數的教練都是義務職，這個過程真的很不容易，但大家的熱血讓人感動，今年是我們第三次參加世界俱樂部的比賽。」

林肯龍舟隊今在2000公尺繞圈賽18U混合組20人大龍中，靠著後半段加速後，最終以9分16秒89、僅以0.83秒驚險奪金，華裔隊長陳宇軒摘金後開心的說：「我真的想要哭了！這是我們這次的第三金，也是我們最特殊的一面金牌。」身材壯碩的陳宇軒透露，「我4年前是又瘦又小，高一到學校時就有個猛男來問我，『要不要來變成跟我一樣強壯？』結果我就跟著去參加龍舟隊，現在雖然有變得強壯，但還不夠，我要變得更強！」

下午鯉魚潭又開始下起大雨，在競爭激烈的2000公尺繞圈賽24U公開組10人小龍部份中，來自加拿大的進化龍舟俱樂部（Evolution Paddling Club，簡稱EVOPC），該隊堪稱是今年最可愛的外國隊伍，許多男生還特別綁起可愛的髮辮，最終EVOPC也在該組以8分41秒87摘下本屆賽事的第4金，華裔隊長張良彧開玩笑的說：「頭髮只是好玩，大家在比賽前一天就講好一起去剪短頭髮，聽說可以減少風阻，結果也證明非常有用。」