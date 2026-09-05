TPVL／連華榮卸任會長完成交接 宋國瑋領銜迎向下一個發展里程碑

TPVL台灣職業排球聯盟正式宣布高層人事異動，現任會長連華榮因階段性任務告一段落，並基於個人生涯規畫與未來發展考量，將卸下會長重任。經聯盟董事會一致通過，新任會長將由具備豐富體育管理與企業推動經驗的宋國瑋接任，交接儀式已於日前圓滿完成，象徵聯盟即將邁入全新發展階段。

TPVL聯盟指出，會長連華榮自上任以來，帶領聯盟度過多項挑戰，不僅是促成台灣排球職業化的先驅，也積極拓展賽事規模、提升轉播品質，更在促進各球團凝聚力上奠定深厚基礎。對於此次卸任，連華榮表示，「這幾年與各球團、工作團隊及熱情的球迷們一同經歷了聯盟的成立、成長與蛻變，點滴在心頭。感謝大家一路以來的支持與信任。因應個人未來的生涯規劃，雖將卸下第一線職務，但我對聯盟的關心與支持永遠不會變，也相信在新的領導團隊帶領下，聯盟能走向更高遠的未來。」聯盟全體同仁與各球團對連會長過去幾年的無私奉獻與卓越領導，表達最深敬意與感謝。

接任新職的宋國瑋會長，長期深耕體育與產業跨界合作，擁有敏銳的市場洞察力與卓越的領導統御能力。宋會長上任後首要目標，將著眼於強化聯盟規章制度、深化基層與主客場在地連結，並全面提升國際競爭力。

新任會長宋國瑋在談及上任願景時表示，「感謝聯盟董事會的託付與各球團的信任。前會長為聯盟打下了非常扎實且穩固的根基，這是一份榮譽，也是一份沉甸甸的責任。未來我們將在既有的優勢上持續求新求變，傾聽球迷的聲音、做球團最強力的後盾，與大家一同打造更具魅力與永續經營的頂級賽事。」