武動全能體育嘉年華華山盛大登場 廖晏均體驗無人機足球直呼不簡單

由中華民國體育運動總會主辦的「武動全能 體育嘉年華」今天於華山舉行開幕儀式，現場規劃多項體育活動與互動體驗也同步熱鬧展開，吸引超過千名民眾參與，而名古屋亞運田徑國手楊俊瀚、廖晏均也到場體驗無人機足球，讓兩人直呼新奇。

面對多元的運動選擇，如何讓民眾願意接觸及嘗試不同項目，也成為推廣全民運動的重要一環，中華民國體育運動總會會長葉政彥表示，運動其實沒有想像中的困難，很多時候只是少了一個嘗試的機會，希望透過這次活動，讓更多民眾有機會接觸平時比較少接觸的運動，不論有沒有運動習慣，都可以從自己有興趣的項目開始嘗試，並透過實際體驗去認識不同運動，從中找到適合自己的運動方式，增加民眾接觸運動的機會。

今天活動現場也邀請「台灣最速男」楊俊瀚及「短跑甜心」廖晏均到場，兩位田徑好手難得在田徑場外嘗試不同的運動，並與運動部全民運動署署長房瑞文一同在現場老師帶領下挑戰無人機足球，從操作中慢慢熟悉玩法，也展現不同於田徑場上的另一面。

廖晏均表示，平時大多都在田徑場進行訓練，這次有機會接觸、體驗不同的運動，對她來說也是一次不一樣的嘗試，「我之前也玩過PS4這類需要搖桿的遊戲，但這個操作起來完全不一樣，很吃專注力和手腦協調。這次活動有很多運動我都覺得可以來嘗試，其實沒有想像的簡單。」

武動全能體育嘉年華於華山舉行開幕儀式。記者劉肇育／攝影

華山文創園區西一館、西二館今天化身大型全民運動遊樂場，新興運動中無人機足球結合科技與運動的概念，民眾可以透過實際操作，體驗無人機足球的玩法。競技疊杯則考驗參與者的速度、反應及手眼協調，台灣代表隊曾在2025年亞洲盃競技疊杯錦標賽中刷新7項世界紀錄，民眾透過現場體驗也能進一步認識競技疊杯這項運動。

親子滑板邀請台灣滑板圈知名人物Sky王天麟到場，接觸滑板超過20年的他，不僅累積豐富的滑板經驗，也長期投入台灣滑板及街頭文化推廣，是許多滑板玩家熟悉的代表人物，這次帶著大小朋友一起體驗滑板，從基本動作開始，讓第一次接觸滑板的民眾也能跟著嘗試，感受滑板的樂趣。