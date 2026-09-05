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2026世界青少年公開水域游泳錦標賽 台灣泳將為國爭光蘇柏陵勇奪銅牌

聯合新聞網／ 記者王樹衡／綜合報導
2026世界青少年公開水域游泳錦標賽，台灣泳將蘇柏陵勇奪銅牌。 劉曜彰教練提供
2026世界青少年公開水域游泳錦標賽，台灣泳將蘇柏陵勇奪銅牌。 劉曜彰教練提供

在阿根廷聖塔芬（Santa Fe）舉行的「2026世界青少年公開水域游泳錦標賽」傳出捷報。中華游泳代表隊選手蘇柏陵今4日在男子16至17歲組7.5公里項目中，面對來自全球20餘國、近50名好手的激烈競爭，奮勇突破重圍，勇奪季軍，為中華隊奪下本屆賽事首面獎牌。

本屆賽事於9月3日至6日在聖塔芬南方公園（Parque del Sur）的Lago Sur淡水湖舉行，由世界泳總主辦，吸引逾250名14至19歲選手、來自約40國參賽。賽程包含14-15歲組5公里、16-17歲組7.5公里、18-19歲組10公里、3公里淘汰賽衝刺，以及混合4×1500公尺接力。

這次出征，是中華公開水域代表隊歷來航程最遠的一次遠征。選手歷經超長程飛行，又要面對幾乎日夜顛倒、約11小時時差的調整。出門前台灣仍是高溫炎熱，落地南半球卻已是冬季銜接春季，氣溫與水溫驟降。選手們幾乎都是第一次穿著防寒衣出賽，好幾個選手脖子因此磨破皮，仍咬牙完成適應與備戰，最終奮勇出賽、全力以赴。

台灣泳將蘇柏陵(左)勇奪銅牌，與教練劉曜彰合影。 劉曜彰教練提供
台灣泳將蘇柏陵(左)勇奪銅牌，與教練劉曜彰合影。 劉曜彰教練提供

公開水域游泳不僅考驗體力與技術，更需要堅定的意志與臨場判斷。蘇柏陵以出色表現站上世界舞台，充分展現台灣青年選手的實力與韌性。

這枚銅牌同時具有指標意義：上一屆亞洲選手在世界青少年公開水域游泳錦標賽奪牌，是日本在新賽制3公里淘汰賽拿下金牌；蘇柏陵此役則是亞洲選手在5公里、7.5公里、10公里傳統長距離賽事中，首度站上頒獎台。

台灣泳將蘇柏陵(右)勇奪銅牌，站上頒獎台。 劉曜彰教練提供
台灣泳將蘇柏陵(右)勇奪銅牌，站上頒獎台。 劉曜彰教練提供

同日稍早，女子5公里賽事亦傳出佳績。台灣選手劉品岑從來自26個國家的40位好手中脫穎而出，游出第7名，躋身世界前八強。5公里距離漫長，選手還須迎戰水流、風勢與各國強敵，劉品岑堅持到底並游進前八，表現同樣令人振奮。

感謝台灣駐阿根廷代表處謝大使的關心與慰問，也感謝中華民國游泳協會的支持與後援，讓選手能在地球另一端安心比賽、為國爭光。

蘇柏陵、劉品岑也感謝教練團及代表隊全體成員遠道而來的辛勞付出。中華代表隊將在後續賽程再創佳績，繼續為台灣游出榮耀。

台灣泳將蘇柏陵(中)與劉品岑(左)，以後練劉曜 彰(後)。 劉曜彰教練提供
台灣泳將蘇柏陵(中)與劉品岑(左)，以後練劉曜 彰(後)。 劉曜彰教練提供

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