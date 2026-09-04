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衝浪公開賽林亦岑、鄭仲華分組第一晉級 6位國際好手明交流展演

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
男子短板林奕岑。圖／大會提供
男子短板林奕岑。圖／大會提供

國際衝浪公開賽今天持續於宜蘭外澳展開精彩賽事，隨著賽程逐步推進，各組選手在多變浪況中展現技術與臨場判斷，爭取下一階段晉級資格。男子短板、男子長板等組別接連出現精彩表現，場上競爭持續升溫；除了海上競技，風格市集、陸上滑板及透光花磚手作體驗課程也同步登場，讓民眾從海上看到岸上，以不同方式感受外澳海岸魅力。

隨著周末到來，明天起活動精彩度再升級，除了各組賽事持續推進，來自5個國家的6位國際衝浪好手也將帶來交流展演，9月5日、6日晚間則有大型音樂演出接力登場，並於兩日晚間分別施放300秒高空煙火，邀請民眾白天追浪、逛市集、玩體驗，晚上聽音樂、看煙火，一路感受外澳從白天到夜晚的不同魅力。

今天各組賽事好手陸續登場，男子短板第一輪第四組中，林亦岑展現強勢進攻，成功掌握浪況，單浪拿下6.83分，最終以兩道有效浪總分12.16分取得分組第一，順利挺進下一輪。

男子長板B組唐煒智則上演最精彩的對決之一，比賽進入最後階段，唐煒智成功找到關鍵浪，把握進攻機會扭轉場上局勢，完成逆轉晉級。男子長板A組同樣有亮眼表現，鄭仲華面對持續變化的浪況，依然展現穩定的走板節奏與浪尖技巧，最終取得13.84分，以分組第一之姿晉級下一輪。

除了正式賽事，受邀來台的6位國際衝浪好手今天也陸續下水熟悉外澳浪況，無論在速度、浪上控制、動作流暢度及浪況掌握上，都展現各具特色的高水準技巧，也讓現場民眾提前感受到國際好手的實力。

明天活動將特別安排6位國際選手交流展演，讓來自不同國家的衝浪好手透過外澳的浪，呈現各自不同的衝浪風格與技巧。不同於正式競賽的分數及名次較量，交流展演更著重選手技巧與個人風格的呈現，讓現場民眾有機會近距離欣賞難得一見的高水準衝浪演出，也為週末活動增添另一項精彩看點。

張復正。圖／大會提供
張復正。圖／大會提供

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