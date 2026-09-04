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輕艇水球世錦賽爆經費爭議 運動部回應：費用內容應充分說明

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
運動部。聯合報系資料照
運動部。聯合報系資料照

2026年世界輕艇水球錦標賽15日將在德國登場，然而中華代表隊出發在即，卻遭到輕艇水球中華隊國手宋雋熙爆出經費爭議，於社群平台發文抗議。在今天中午中華民國輕艇協會率先發聲明後，運動部也在晚間針對參賽經費疑問進行說明，並要求協會應該針對費用內容充分說明。 

有關2026年世界輕艇水球錦標賽參賽經費相關疑義運動部說明：

一、2026年世界輕艇水球錦標賽係國際輕艇總會（ICF）辦理之正式世界錦標賽，並列為中華民國輕艇協會115年度工作計畫之一，本部依協會所提計畫核予部分經費補助。依協會參賽規劃，本次預計組成4隊、共45人赴德國參賽。

二、經本部向協會了解，教練及選手遴選辦法確有載明，參賽經費除本部補助外，不足部分須自籌；協會也表示持續透過募款籌措參賽經費。本部已要求協會，即使事前已有「不足部分自籌」的原則，實際可能由選手負擔的金額、繳費時間、費用內容應充分說明；選手取消參賽可能產生的支出，也應確認哪些費用確實已經發生、哪些無法取消或退還，逐項核實並充分說明，保障選手權益。

三、本部已請協會妥適處理本次參賽經費及與選手溝通事宜，持續積極籌措相關經費，並研議建立更明確之作業原則，強化經費資訊事前揭露、選手溝通及相關權益保障，避免類似情形再次發生。

輕艇 世錦賽 運動部

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