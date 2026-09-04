排球亞錦賽／中華男排首戰不敵南韓 隊長張育陞點出接發球問題

2026年亞洲男子排球錦標賽今天在日本福岡登場，中華男排預賽首戰交手南韓。儘管前兩局中華隊展現不錯的進攻火力，首局一路與對手激戰至deuce，第二局也成功扳回一城，可惜第三、四局接發球受到南韓發球壓迫，進攻組織也因此受到限制，最終以27：29、25：19、15：25、15：25吞下首敗。

首局中華隊進攻端迅速進入狀況，温逸凱、劉昱麟與隊長張育陞輪流突破，一度取得4分領先。不過局末在失誤及防守溝通上出現狀況，讓南韓逐漸追近比分，雙方一路纏鬥至deuce，最終南韓靠著關鍵攔網，以29：27先下一城。第二局中華隊延續進攻火力，同時有效減少自身失誤，掌握場上節奏並逐漸拉開差距，以25：19扳回一局。

進入第三局後，南韓加強發球針對性，中華隊接發球受到影響，單局遭對手攻下4記ACE，以15：25讓出；第四局南韓持續透過發球及攔網施壓，單局繳出6次攔網得分，中華隊進攻組織受到限制，再以15：25落敗，由南韓帶走本場比賽勝利。

本場攻下14分的隊長張育陞賽後表示，前兩局與後兩局最大的差異就在接發球，「其實我們接到位的時候，快攻、兩側的進攻每個點都可以發揮得很好，但第三、四局對方在發球上對我們比較有針對性。接發球一旦不到位，就比較難把球送到好的攻擊位置，進攻自然也會變得更難突破。」

本場中華隊在舉球位置也出現臨時調整，原先預計先發的陳玠廷賽前因身體狀況未能出賽，改由黃宇晨上場。張育陞表示，黃宇晨整體發揮不錯，只是在臨時變陣、磨合時間有限的情況下，與攻擊手之間的默契及戰術配合仍需要進一步調整。若陳玠廷短期內仍無法回到場上，中華隊接下來也必須持續適應不同的舉球組合。

對於下一戰卡達，張育陞表示，球隊目前尚未進行太多針對性的戰術會議，預計將於明天進一步準備。他也提到，經過首戰與南韓交手後，如何提升情蒐與比賽針對性，以及穩定接發球品質，將是中華隊接下來調整的重要課題。中華男排下一戰將於9月6日12時30分迎戰卡達，持續爭取本屆賽事首勝。