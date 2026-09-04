中國名人賽／三組混雙8強止步 許尹鏸／林芝昀女雙成台將最後希望

BWF超級750的中國名人賽今天展開8強賽程，我國共有3組混雙組合相繼登場，不過早場的劉廣珩／許尹鏸、李佳馨／吳冠勳先後以直落二吞敗後，我國混雙最後希望葉宏蔚／詹又蓁則是在與第一種子的地主組合馮彥哲／黃東萍苦戰3局後，以10：21、21：15、12：21敗下陣來，無緣4強。

這次中國名人賽我國混雙組合表現搶眼，共5組人馬參賽就有3組挺進到8強賽，不過今天率先登場的劉廣珩／許尹鏸，遭遇馬來西亞許邦榮／賴沛君，在首局還與對手一路纏鬥到22：24後才落敗，不過第二局卻以5：21的懸殊差距吞敗。

至於第二組登場的李佳馨／吳冠勳則是遭遇地主朱一珺／李茜，同樣在首局與對手拉鋸吞敗後，於第二局被拉開，以22：24、12：21敗下陣來，無緣4強。

而混雙壓軸登場的葉宏蔚／詹又蓁，更是遭遇第一種子組合馮彥哲／黃東萍，雙方過去3度交手台灣組合還不曾拿下過勝利，且一局未勝，而今天首局地主組合也再度展現對戰壓倒性優勢，在前段就打出一波5：0攻勢拉開差距，並以21：10先下一城。

不過葉宏蔚／詹又蓁也展現韌性，在第二局以21：15扳平戰局，但決勝局地主組合再度出擊，在19：11時，詹又蓁出現接發球掛網失誤，讓馮彥哲／黃東萍取得9個賽末點，最終馮彥哲的網前吊球也成功取分，以21：12搶下4強門票，我國三組混雙組合全數出局。

女雙組合許尹鏸／林芝昀(右)。 新華社

而今天晚間我國仍有女雙組合許尹鏸／林芝昀將於8強賽登場迎戰第4種子的賈一凡／張殊賢，力拚晉級4強最後希望。