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中國名人賽／三組混雙8強止步 許尹鏸／林芝昀女雙成台將最後希望

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國混雙最後希望葉宏蔚／詹又蓁，苦戰3局不敵地主第一種子馮彥哲／黃東萍。 新華社
我國混雙最後希望葉宏蔚／詹又蓁，苦戰3局不敵地主第一種子馮彥哲／黃東萍。 新華社

BWF超級750的中國名人賽今天展開8強賽程，我國共有3組混雙組合相繼登場，不過早場的劉廣珩／許尹鏸、李佳馨／吳冠勳先後以直落二吞敗後，我國混雙最後希望葉宏蔚詹又蓁則是在與第一種子的地主組合馮彥哲／黃東萍苦戰3局後，以10：21、21：15、12：21敗下陣來，無緣4強。

這次中國名人賽我國混雙組合表現搶眼，共5組人馬參賽就有3組挺進到8強賽，不過今天率先登場的劉廣珩／許尹鏸，遭遇馬來西亞許邦榮／賴沛君，在首局還與對手一路纏鬥到22：24後才落敗，不過第二局卻以5：21的懸殊差距吞敗。

至於第二組登場的李佳馨／吳冠勳則是遭遇地主朱一珺／李茜，同樣在首局與對手拉鋸吞敗後，於第二局被拉開，以22：24、12：21敗下陣來，無緣4強。

而混雙壓軸登場的葉宏蔚／詹又蓁，更是遭遇第一種子組合馮彥哲／黃東萍，雙方過去3度交手台灣組合還不曾拿下過勝利，且一局未勝，而今天首局地主組合也再度展現對戰壓倒性優勢，在前段就打出一波5：0攻勢拉開差距，並以21：10先下一城。

不過葉宏蔚／詹又蓁也展現韌性，在第二局以21：15扳平戰局，但決勝局地主組合再度出擊，在19：11時，詹又蓁出現接發球掛網失誤，讓馮彥哲／黃東萍取得9個賽末點，最終馮彥哲的網前吊球也成功取分，以21：12搶下4強門票，我國三組混雙組合全數出局。

女雙組合許尹鏸／林芝昀(右)。 新華社
女雙組合許尹鏸／林芝昀(右)。 新華社

而今天晚間我國仍有女雙組合許尹鏸／林芝昀將於8強賽登場迎戰第4種子的賈一凡／張殊賢，力拚晉級4強最後希望。

劉廣珩 李佳馨 詹又蓁 葉宏蔚

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