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龍舟／世界俱樂部錦標賽雨彈考驗 花體摘第二金、旭源武士家成功摘銀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
旭源武士家開心奪銀。圖／世界俱樂部龍舟錦標賽提供
旭源武士家開心奪銀。圖／世界俱樂部龍舟錦標賽提供

2026年第15屆「世界俱樂部龍舟錦標賽」今天在花蓮壽豐鄉鯉魚潭進行第四天賽程，下午雨勢變大賽程一度受干擾，但地主台灣選手的熱情並沒被澆熄，先前已經摘下首金的地主花蓮體中今在200公尺菁英公開組10人小船再奪下第2金，不僅如此，由旭源營造成立的「旭源武士家」也在200公尺壯年B組（50歲以上）20人標準船（大龍）成功奪銀，讓岸邊的地主粉絲興奮不已。

今年世界俱樂部龍舟錦標賽國外參賽選手占有8成以上，地主台將面臨不小的壓力，但日前才剛在500公尺菁英公開組10人小船摘下台灣第一金的地主花蓮體中，今在200公尺菁英公開組10人小船再摘下第2金，隊長林聖儒賽後非常自信的說：「開心可以幫台灣、幫花蓮摘下第2金，沒讓地主失望，接下來我們還有2000公尺，希望挑戰第3金！」

花蓮體中成功摘下第二金。圖／世界俱樂部龍舟錦標賽提供
花蓮體中成功摘下第二金。圖／世界俱樂部龍舟錦標賽提供

由校友和現役選手組成的花蓮體中今在200公尺菁英公開組10人小船表現勢，在預賽就划出46秒54的佳績，以預賽第一晉級，接下來在決賽中，雖然一開始前25公尺飽受旁邊兩道的德國和日本隊威脅，但花蓮體中靠著最後的加速度，最終以46秒56摘下第2金，僅與居次的德國領先0.84秒之差。

曾經是2018年雅加達亞運龍舟金牌選手、花體隊長林聖儒說：「我們隊裡就有4名亞運或東亞運的金牌選手，我們就是抱著平常心，拿出我們該有的水準，我們對我們自己非常有信心。」

花體龍舟的信心源自於乎很少休息持續長期不綴的訓練，林聖儒說表示，「我們都是輕艇選手，必須要跨項目訓練再加上持續比賽，我們幾乎都很少休息，龍舟和輕艇不管在動作或技術上都有不同，都必須由訓練時間的堆疊才行；另外，我從小就在鯉魚潭長大，全隊大多數都是花蓮人，地主自然也佔有優勢。」

除了花蓮體中突出的表現之外，下午賽程雨勢變大，還出現翻船和違例舉紅牌的意外，賽事還頻頻因大雨而遭到延遲。但旭源武士家在200公尺壯年B組（50歲以上）20人標準船決賽中，飆出46秒76成績，僅次於菲律賓的46秒18屈居銀牌，成為今年世界俱樂部盃中第二支站上凸台的台灣隊伍。

一手成立旭源武士家的旭源營造董事長朱東輝今還親自到現場壓陣，只是很遺憾去年因比賽時右肩脫臼打鋼釘而無法下場，但看到隊伍拿下銀牌，還是讓這位被譽為「河道賽中唯一的董事長」相當開心，他說：「去年我們去德國比賽是銅牌，今年就拿下銀牌。我是在6、7年前先成立政大龍舟隊，後來成立公司內站的龍舟隊，接下來為50歲以上的成立了武士家(取50＋同音)，而且公司還自己造了一艘龍舟，你看划龍舟那種付出的心力和力量相當感人，過程中的熱血是沒辦法形容的。」

旭源武士家的管理馬連凱表示，「旭源營造成立武士家有4年時間，這4年來我們長年每周會在基隆河的三腳渡碼頭練習三次，主要成員都是來自各種行業的上班族，有警察、公務人員也有企業老闆等等，重點是來我們這邊練習的人，身體都會變得很健康，我們隊上甚至還有人瘦了17公斤。」

龍舟 旭源 鯉魚潭

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