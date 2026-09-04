2027早安台北城市路跑開放報名 3大組別共迎台北晨光

由展逸國際企業股份有限公司主辦的「2027 Good Morning Taipei 早安台北城市路跑」，即日起正式開放報名，賽事將於 2027年1月23日（周六） 在台北市大佳河濱公園登場。今年規劃21K、10K及4K三大組別，從專業跑者的半程馬拉松挑戰，到親子家庭、初跑者都能輕鬆參與的短距離組別，邀請不同族群迎著台北晨光一起出發。

展逸國際長期投入運動賽事與城市活動策劃，持續以「運動、城市、生活」為核心，透過賽事創造更多民眾參與運動的機會，讓運動不只存在於競技場域，更能融入日常生活、家庭陪伴與城市體驗。展逸國際認為一場賽事的價值，不只在於起跑與完賽，更在於讓不同程度、不同年齡的參與者，都能找到願意開始運動的理由，並透過一次次參與，逐步建立屬於自己的運動生活。

「Good Morning Taipei 早安台北城市路跑」也延續這樣的理念，今年以「讓晨光，見證你的英雄宣言」為年度主題，並以「BE YOUR HERO」作為核心精神。不論是為了突破個人最佳成績、完成第一場半馬，或只是與家人朋友一起踏上賽道，每一種開始，都可以是屬於自己的英雄時刻。

今年21K「早安戰神組」特別強化競技獎勵，鼓勵跑者挑戰速度與個人最佳成績。凡獲得 21K男子及女子總排名前三名 的選手，皆可獲得 Saucony專業競速跑鞋，男女各取前三名，共送出6雙高階跑鞋。

除了21K男女總排名競速鞋獎勵外，今年開報期間也同步推出 Saucony跑鞋抽獎活動，讓所有參賽者都有機會把專業跑鞋帶回家。凡於活動指定期間內 完成報名及繳費，即可取得抽獎資格。

今年賽事依不同跑者需求規劃三大組別，包括鎖定半程馬拉松與進階跑者的 21K「早安戰神組」、兼具速度挑戰與城市晨跑體驗的 10K「早安戰鬥組」，以及適合親子、朋友與路跑新手共同參與的 4K「早安麻吉組」。

其中4K今年更攜手人氣角色「麻吉貓」推出限定聯名企劃，以輕鬆、療癒且充滿趣味的方式，降低第一次參加路跑的距離感。呼應麻吉貓「總有辦法的嘛喵」的樂觀精神，賽事也希望傳達，運動不一定要從追求速度開始，只要願意踏出第一步，就是一種值得鼓勵的改變。透過4K組別與知名IP聯名，展逸國際也期待讓更多過去較少接觸路跑的親子家庭、年輕族群與初跑者，能以更輕鬆的方式加入運動行列。