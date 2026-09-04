企業射箭／寒舍連兩天「早八」考驗 蘇于洋、張譯中挑戰爐主的逆襲
2026第8年企業射箭聯賽第四周賽程將於5日回到桃園國立體育大學射箭場，因第三周第二天賽事因雨延賽，本周將進行兩場補賽，而寒舍集團將接受連續兩天「早八」考驗。
原於8月23日在高雄港16號碼頭進行的賽事因暴雨導致當地停班停課，大會宣布延賽，該周彰化銀行氣勢旺盛，名古屋亞運國手李彩綺以6：0「完封」新濠建設風佑築，打破「風之子」開季不敗金身，最終全隊6點中狂拿5點，團隊排名衝上並列第3。
目前例行賽排名依序為新竹市愛山林（18分）、新北凱撒（16分）、彰化銀行（15分）、新濠建設（15分）、協會青年隊（14分）、寒舍集團（12分）。
個人獎項競逐，十分箭排名男子寒舍集團魏均珩33支、新北凱撒鄭祥輝31支領跑，女子領先集團為新濠建設風佑築25支與新北凱撒黃逸柔24支，且兩位女將目前勝率均高達80%，狀況正好。
本周加入補賽後，首場賽事時間自上午9時提前至8時。5日賽程為8：00寒舍集團對彰化銀行、10：15協會青年對新濠建設、12：30新竹市愛山林對新北凱撒，14：45進行新竹市愛山林與新濠建設的補賽。6日賽程時間比照5日，依序為愛山林對寒舍、凱撒對新濠、協會對彰銀，補賽為彰銀對凱撒。
即將接受連續兩天首場出賽的寒舍，本季狀況不佳，目前總積分12分排名墊底，不過蘇于洋與今年加入的張譯中在男團場場出賽且表現不俗，率隊取得4勝1敗，延續團隊過往強勢男團傳統。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。