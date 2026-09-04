企業射箭／寒舍連兩天「早八」考驗 蘇于洋、張譯中挑戰爐主的逆襲

2026年世界輕艇水球錦標賽15日將在德國登場，然而中華代表隊出發在即，卻遭到輕艇水球中華隊國手宋雋熙爆出經費爭議，於社交平台發文抗議。對此，中華民國輕艇協會在今天透過聲明表示，從未承諾本次世錦賽「完全不用自費」，另針對選手決定不參賽，所衍生已發生或無法取消的費用，將視募款情形後，最終結算核實負擔金額。

2026-09-04 13:33