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網球／驗出古柯鹼禁賽1個月 基里洛斯獲准重返網壇

中央社／ 雪梨4日綜合外電報導
澳洲網壇「壞小子」基里洛斯（NickKyrgios）因驗出古柯鹼陽性反應，已接受並服完1個月禁賽處分，在完成治療計畫後獲准重返球場。 路透通訊社
澳洲網壇「壞小子」基里洛斯（NickKyrgios）因驗出古柯鹼陽性反應，已接受並服完1個月禁賽處分，在完成治療計畫後獲准重返球場。 路透通訊社

國際網球公正調查組織今天表示，澳洲網壇「壞小子」基里洛斯（NickKyrgios）因驗出古柯鹼陽性反應，已接受並服完1個月禁賽處分，在完成治療計畫後獲准重返球場。

法新社報導，這位情緒起伏大的澳洲選手曾於2022年闖進溫布頓網球錦標賽決賽，今年6月22日在西班牙馬約卡（Mallorca）ATP賽事期間未通過藥檢。

基里洛斯8月4日被國際網球公正調查組織（International Tennis Integrity Agency, ITIA）暫時禁賽，31歲的他坦承鑄下「大錯」。

ITIA今天在聲明中說，基里洛斯解釋他是在馬約卡比賽前外出社交時使用古柯鹼。

ITIA諮詢世界反禁藥組織（WADA）認證實驗室的獨立科學專家，專家判定他所述的情況與樣本中驗出的古柯鹼濃度一致。

ITIA說：「因此ITIA接受基里洛斯是在非比賽期間使用古柯鹼的說法。」

根據WADA規定，這類違規行為的預設禁賽期為3個月，但若當事人接受治療計畫可縮短為1個月。

ITIA表示：「基里洛斯已加入治療計畫。」

ITIA還說：「因此，在完成治療計畫的前提下，這名球員的禁賽在2026年9月3日結束。馬約卡賽事的獎金與積分將被沒收。」

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