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NFL／假球員「Love」詐騙24名女子130萬美元 球星認證：那是我朋友
美國有位名叫勒夫（Daejon Love）的男子遭逮捕，原因是假冒NFL（美式足球）舊金山49人隊球員，詐騙金額累積130萬美元（約4119萬新台幣），共26女子受害。
據美國俄勒岡州聯邦檢察官辦公室法院文件，FBI在當地時間8月24日於愛達荷州博伊西逮捕勒夫和共犯傑米陳（Taylor Jamie Chan）。兩人被指控電信詐欺，涉嫌向26名女性詐騙約130萬美元。
勒夫2022年2月起開始詐騙，手法就是假扮成49人球員，執法單位表示，他曾在社群網站發布自己穿49人裝備的照片與影片，營造出自己是外接手的形象。
勒夫透過交友軟體或社群平台認識女性，塑造不同虛構身分，有時自稱是49人外接手，有時說自己是房地產投資人。勒夫與傑米陳再透過捏造投資項目，騙取女性金錢。
許多球員開始玩梗，開玩笑表示自己真的認識勒夫。值得一提的是，勒夫曾宣稱自己認識NFL球星希爾（Tyreek Hill），對此希爾拍影片表示，「大家都想知道我認不認識勒夫。老實說那是我朋友，我們以前曾一起訓練，他那時候真的很猛。」
希爾是否真的認識勒夫只有本人知道，許多球迷認為希爾是在玩梗。
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