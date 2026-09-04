參加世錦賽繳10萬、不去賠6萬 輕艇協會聲明：從未承諾不用自費

2026年世界輕艇水球錦標賽15日將在德國登場，然而中華代表隊出發在即，卻遭到輕艇水球中華隊國手宋雋熙爆出經費爭議，於社交平台發文抗議。對此，中華民國輕艇協會在今天透過聲明表示，從未承諾本次世錦賽「完全不用自費」，另針對選手決定不參賽，所衍生已發生或無法取消的費用，將視募款情形後，最終結算核實負擔金額。

中華民國輕艇協會聲明如下：

有關2026年世界輕艇水球錦標賽參賽經費及相關疑義之說明

一、2026年世界輕艇水球錦標賽教練及選手遴選辦法明定本次參賽經費，除運動部補助外，不足部分需自籌；另協會從未承諾本次世錦賽「完全不用自費」。

二、本會一直積極募款，並未將經費問題直接轉嫁給選手，10萬5300元是截至9月1日依當時募款及實際經費試算後，確認參賽者的階段性共同分擔款，本會至今並未停止募款；另針對選手決定不參賽，所衍生已發生或無法取消的費用，將視募款情形後，最終結算核實負擔金額。

三、另有關經費自籌說明部分，本會分別於115年7月2日在參賽群組裡公告初步預估參賽總經費，說明如募款不足屆時參賽費用，將由參賽人員共同負擔，並同步進行募款作業；另亦於同年8月26日，再次於參賽群組裡說明募款情形及選手可能自費金額。

四、輕艇水球為團體項目，歷年來每次比賽多3-4隊參賽，參賽人數眾多，每次補助款均不足，往年皆仰賴各界捐款湊足參賽費用，2024年艇球世錦賽因參賽前募款仍不足，因此由參賽者先行分擔不足之費用，後來募款湊齊，參賽者已繳交之費用也全數一一退款給繳費者。

五、本會將在有限資源下，盡最大努力爭取補助、持續募款、控管支出，未來將就經費來源、可能自費金額、繳費及取消參賽等事項，建立較明確之作業及告知機制，讓選手能充分掌握相關資訊及充分溝通。

六、感謝所有選手、教練及長期支持輕艇水球運動的各界人士，也期盼在彼此理解與充分溝通下，共同為國家代表隊爭取最佳參賽條件。

中華民國輕艇協會115.9.4