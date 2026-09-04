足球／致敬梅西！ 阿根廷聯賽所有比賽「第10分鐘」暫停60秒

阿根廷足球球王梅西（Lionel Messi）宣布卸下國家隊戰袍，阿根廷足協決定以特殊方式向這位「10號」傳奇球星致敬。本周末，阿根廷境內所有男子、女子足球賽事，都將在上半場第10分鐘暫停60秒，以全場掌聲向梅西輝煌的國家隊生涯致意。

為了致敬梅西，阿根廷足協日前宣布，本周末所有男子、女子各級別及各項足球賽事，都將在上半場第10分鐘暫停1分鐘，透過掌聲向梅西的國家隊生涯表達敬意，此外，若是配有螢幕的場館，則必須在比賽開始前播放協會的官方影片。而之所以把致敬的時間選在第10分鐘，正是因為梅西長年穿著代表性的10號球衣。

39歲的梅西日前透過社群媒體宣布退出阿根廷國家隊，結束長達20多年的國際賽生涯。他表示，在經過一段時間思考後，認為現在是離開的時候，「這是一個讓我心痛、至今仍感到痛苦的決定，但我明白，這就是時候了。」

梅西強調，自己無論是在近年阿根廷隊接連贏得冠軍之前，或是一路走來的低潮時期，都始終為這件球衣付出一切，「我一直努力、一直在場上傾盡所有，希望帶給你們歡樂，也希望讓你們因為足球而感到身為阿根廷人的驕傲。」

今年是梅西最後一次代表阿根廷出征世界盃，39歲的他仍在8場比賽攻進8球，最終以125顆國際賽進球結束國家隊生涯，其中世界盃進球達21球。不過，阿根廷本屆世界盃最終屈居亞軍，也成為梅西最後一次世界盃之旅。

梅西表示，自己將帶著「給予一切」的平靜與驕傲離開，因為與隊友及球迷共同創造的那些時刻，曾經是他們只能夢想的事情，「能與你們一起經歷這一切，真的不可思議。我愛你們所有人。」