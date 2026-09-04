輕艇水球世錦賽去要付10萬不去要賠6萬 國手嘆輸的是熱血的心

2026年世界輕艇水球錦標賽將在德國登場，然而中華代表隊出發在即，卻爆出經費爭議。輕艇水球中華隊國手宋雋熙於社交平台發文向運動部公開喊話，指控協會原本承諾無須自費，卻在出發前一周臨時通知每人需自費約10萬元；若選擇不參加，甚至被要求承擔近6萬元的取消手續費與註冊費，讓不少長期兼職苦練的國手深感無奈與不公。

宋雋熙發文表示，國家隊早在今年3月底即完成國手選拔，當時獲告知選手只需專心備戰，全程無自費項目。然而就在9月2日，選手突收到協會通知，表示每人需自付10萬元參加費用，並要求當天下午5點前決定是否參賽。若選手因無力負擔而選擇放棄，協會更列出包括機票取消費3萬元、選手註冊費1萬元及大會餐費1.5萬元等條目，要求不參賽者自行承擔近6萬元的賠償金額。

「最後一刻才說要選手自費的不是我們，為什麼努力訓練準備爭光的選手要負這個責任？」宋雋熙坦言，許多選手平日都有工作，只能利用下班與周末時間自主集訓，如今面臨「去要花10萬、不去要賠6萬」的雙重夾擊，令人難以接受，也質疑協會長期要求教練自主籌措資金、甚至連教練薪水都無著落的運作體制。

宋雋熙接著強調，過去也曾自費參加過比賽，但應該是在一開始就說明清楚的情況下，「這次半推半就的狀況，會讓我們覺得我們很努力，但協會在乎嗎？我們很努力，所以現在要自己想辦法籌10萬，但用台灣代表隊的身分去世界級比賽嗎？我們很努力，但如果因為這個不公平，我們決定不比賽而失望之餘，還要付不是我們應該付的6萬嗎？我們出不了國還要付6萬，要出國比賽就付10萬，看起來協會怎麼算都是賺，輸的只有國手們單純熱血的心。」而中華民國輕艇協會也預計在中午進行回應。