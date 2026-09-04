快訊

尼泊爾洪災受困9天傳奇蹟！水電廠隧道傳人聲 2人成功獲救

LINE免費貼圖＋背景5款！2款聊天室主題終身免費用 上班真心話爽用半年

大雨狂炸基隆！基金一路義一路多處民宅淹水 武崙溪暴漲溢堤

聽新聞
0:00 / 0:00

輕艇水球世錦賽去要付10萬不去要賠6萬 國手嘆輸的是熱血的心

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
輕艇水球國手宋雋熙指控協會出發前一周才要求每人自費10萬元，若不去還得賠近6萬元，痛批制度讓努力備戰的選手承擔不合理成本。截圖自宋雋熙IG
輕艇水球國手宋雋熙指控協會出發前一周才要求每人自費10萬元，若不去還得賠近6萬元，痛批制度讓努力備戰的選手承擔不合理成本。截圖自宋雋熙IG

2026年世界輕艇水球錦標賽將在德國登場，然而中華代表隊出發在即，卻爆出經費爭議。輕艇水球中華隊國手宋雋熙於社交平台發文向運動部公開喊話，指控協會原本承諾無須自費，卻在出發前一周臨時通知每人需自費約10萬元；若選擇不參加，甚至被要求承擔近6萬元的取消手續費與註冊費，讓不少長期兼職苦練的國手深感無奈與不公。

宋雋熙發文表示，國家隊早在今年3月底即完成國手選拔，當時獲告知選手只需專心備戰，全程無自費項目。然而就在9月2日，選手突收到協會通知，表示每人需自付10萬元參加費用，並要求當天下午5點前決定是否參賽。若選手因無力負擔而選擇放棄，協會更列出包括機票取消費3萬元、選手註冊費1萬元及大會餐費1.5萬元等條目，要求不參賽者自行承擔近6萬元的賠償金額。

「最後一刻才說要選手自費的不是我們，為什麼努力訓練準備爭光的選手要負這個責任？」宋雋熙坦言，許多選手平日都有工作，只能利用下班與周末時間自主集訓，如今面臨「去要花10萬、不去要賠6萬」的雙重夾擊，令人難以接受，也質疑協會長期要求教練自主籌措資金、甚至連教練薪水都無著落的運作體制。

宋雋熙接著強調，過去也曾自費參加過比賽，但應該是在一開始就說明清楚的情況下，「這次半推半就的狀況，會讓我們覺得我們很努力，但協會在乎嗎？我們很努力，所以現在要自己想辦法籌10萬，但用台灣代表隊的身分去世界級比賽嗎？我們很努力，但如果因為這個不公平，我們決定不比賽而失望之餘，還要付不是我們應該付的6萬嗎？我們出不了國還要付6萬，要出國比賽就付10萬，看起來協會怎麼算都是賺，輸的只有國手們單純熱血的心。」而中華民國輕艇協會也預計在中午進行回應。

輕艇 國手 世錦賽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

棒球／美國女子職棒元年台灣不缺席 會長席格爾：盼赴台辦測試會

棒球／劉柏君登上美國女子職棒擔任裁判 見證歷史台灣第一人

U18亞青／青棒國際賽首度前進大巨蛋 園區外牆秀限定應援

國小體育班逐步落日 不再新設

相關新聞

MLB／小熊PCA本季39轟炸裂 再追大谷翔平40轟40盜紀錄

角逐國聯MVP的路上，小熊隊外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）今天對上大聯盟戰績最佳的釀酒人隊，敲出個人本季第39轟，再朝單季40轟40盜邁進，這一轟也替球隊打下勝利打點，幫助小熊以2：1贏球。

MLB／暌違一個月 費爾柴德再被水手隊拉上大聯盟！

台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）重返大聯盟！水手隊今天公布球員異動，將費爾柴德拉上大聯盟，並將羅布列斯（Victor Robles）列入家庭醫療緊急名單，而為清出40人名單空間，將戴維斯（Brennen Davis）放進60人傷兵名單中。

亞運棒球／劉基鴻一句「要讓韓國當兵」 韓媒解讀玩笑挑釁

味全龍劉基鴻喊話「要讓韓國當兵」，韓媒解讀為玩笑挑釁；台韓名古屋亞運預賽首戰交鋒，中華隊力拚爭金，南韓挑戰亞運棒球5連霸。

亞運棒球／韓媒警戒中華隊！投打守跑都大幅進步 投手戰力「可能高出韓國兩個檔次」

韓媒分析，亞運中華隊投打守跑全面進步，投手戰力甚至可能高出韓國一個半至兩個檔次，已成韓國爭金路上的強敵。

中職／票房不能只看300萬人次！5隊主場破50萬背後真正意義

中職今年票房持續升溫，5隊主場觀眾突破50萬、場均破萬，總人次提前18場突破300萬；惟中信兄弟場均下滑，台鋼仍待追趕，聯盟能否再創新高受矚目。

雷納德「勒索商業帝國」難以想像 聯盟卻重罰老闆輕放球員！

NBA裁定快艇涉及規避薪資上限，老闆鮑默遭罰3000萬美元、球隊沒收5個首輪籤；雷納德免禁賽，快艇表示反對。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。