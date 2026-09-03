中國名人賽／許尹鏸單日兩勝 混雙、女雙都闖8強

我國羽球雙打好手許尹鏸出征亞運前打出好成績，今天下午先和混雙搭檔劉廣珩打下中國名人賽8強門票，晚上女雙「寶島內戰」再和林芝昀三局拍下許雅晴／宋祐媗，成女雙8強僅存的台將代表。

BWF超級750系列的中國名人賽總獎金125萬美元，共有6組台將闖進第二輪，今天先登場的混雙葉宏蔚／詹又蓁以21：14、13：21、21：17力退美國組合賈士賢（Presley Smith）／蓋駱，率先拿到8強門票；昨天爆冷扳倒新科世錦賽金牌的劉廣珩／許尹鏸也延續勝場，面對印度卡皮拉（Dhruv Kapila）／克拉斯托（Tanisha Crasto）也以兩個21：18闖關。

第三組上陣的寶島混雙李佳馨／吳冠勳碰德國塞德爾（Marvin Seidel）／阮淑芳，首局雖浪費3個局點遭逆轉，但後來居上，仍以21：23、21：11、21：9奪勝，為台灣混雙寫下百分百勝率，和劉廣珩／許尹鏸再拿一勝就能在4強賽會師。

晉級16強的兩組女雙剛好上演「內戰」，取得名古屋亞運資格的許尹鏸／林芝昀，面對自家人許雅晴／宋祐媗上演逆轉勝，以14：21、21：14、21：14晉級，代表許尹鏸明天8強賽再度面臨單日兩戰考驗。

僅存女單代表邱品蒨，碰泰國蘇妮妲（Supanida Katethong）錯過首局20：17的3個局點，接續6個拿下首局的機會也沒把握，最終以27：29、15：21吞下對戰2連敗。