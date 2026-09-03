龍舟／法籍「進擊小鼓手」單日2金 奧利維瑞一家在港瘋龍舟

2026年第15屆「世界俱樂部龍舟錦標賽」今天在花蓮壽豐鄉鯉魚潭進行第三天賽程，今天湖上出現一位「進擊小鼓手」奧利維瑞（Gabriel Olivares），來自香港的龍捲風龍舟俱樂部（Typhoons Dragon Boat Club）。

龍捲風龍舟俱樂部2015年才成立，平時在知名景點淺水灣訓練，近年成長迅速，目前已有超過百名會員。今天他們在200公尺壯年A組（40歲以上）公開組20人大龍以3輪總和2分17秒96奪魁，擔綱鼓手大任的卻是年紀僅12歲的奧利維瑞，相當吸睛。

奧利維瑞是跟著父親老奧利維瑞（Yverain Olivares）開始滑龍舟，而且是今年才開始訓練，天賦可見一斑，「我本來都在踢足球，最喜歡姆巴佩（Kylian Mbappe）跟登貝萊（Ousmane Dembele），龍舟是被我爸逼來的。」

看到這兩位法國名將不難想像，奧利維瑞一家是法國人，父親18年前到香港定居，從事金融業，並在香江生下3個孩子，「我一直很喜歡玩水，2013年跟同事開始加入俱樂部，更是愛上龍舟這項運動。有人說我犧牲很多時間，但我不會說『犧牲』，因為這真的是我很熱愛的事。」

父親的熱情感召了全家人，從太太到兩個兒子全都投身龍舟，只差還是小嬰兒的小女兒尚未「登船」，老奧利維瑞表示，「我喜歡的東西就會跟家人分享，我的兒子都很認真、很努力，而且從中學習到很多，我也終於拿到了人生第一面CCWC的金牌，非常高興。」

小奧利維瑞不僅帶著爸爸的夥伴們奪金，同日稍晚在200公尺的18U混合組10人小龍也順利奪冠，單日2金進帳，加上先前的500公尺18U混合組10人小龍，目前已進帳3金，更是龍捲風隊史首次在18U奪牌，「我很喜歡當鼓手，因為可以一直吼叫，鼓舞大家。但訓練超級累，手會很痠，但真的很好玩。」

透過龍舟帶著全家四處旅遊的老奧利維瑞，這次對花蓮格外有感觸，「我到過台北兩次，花蓮是第一次，這裡風景真的很漂亮，我看到非常美的峽谷，下次我會想回來爬山。」

香港龍舟活動盛行，1976年首辦的香港國際龍舟錦標賽已成每年端午節傳統，包括香港大學、中文大學等頂尖學府都有自己的龍舟隊。且香港為移民社會，許多熱愛戶外運動的歐美人士對龍舟也很有興致，例如龍捲風隊就有泰半是外籍人士。