國小體育班不再增班並轉型 邱為榮籲應建立過渡期輔導機制

行政院院會今天通過「國民體育法」修正草案，將名稱更名為「國民運動法」，其中明定國民小學體育班自核定之日起不再新增設班，現有體育班將朝「社團化與社區化」發展。對此，中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮表示，支持適齡發展與運動普及，但強調「社團化不代表去專業化」，呼籲政府儘速頒布配套措施，保障現職教練工作權與基層行政可行性。

邱為榮指出，理解政府希望保護小學生身心健康、避免過度高強度專項訓練的初衷。然而，小學階段是動作協調、運動神經發展與運動習慣建立 solidify 的黃金時期，即便未來轉型為社團或社區推廣，依然極度需要專業教練進行正確、安全的指導，才能避免因運動傷害影響學童發育。

在人力資源配置上，邱為榮分析，國、高中是競技運動扎根與選手天賦開發的關鍵期，大學則是專項化發展重要階段，目前專任運動教練資源確實應優先投入中學與大學進行拔尖培訓。至於國小端朝社團化轉型，雖能讓人力配置更具彈性，但也應讓取得教育部資格審定通過的7000多位候用專任運動教練等專業人員走入社團，指導基礎動作規範與防護概念。

針對政策落地，邱為榮最關切「行政配套」與「教練工作權保障」。他直言基層國小行政負擔本就沉重，若缺乏具體指引恐讓學校無所適從，呼籲教育部與運動部儘速明確行政架構、經費補助與運營指引。同時，轉型過程絕不能犧牲原國小體育班教練權益，應建立過渡期輔導機制，優先協調轉任至有急迫需求的國高中，或媒合參與社團與社區俱樂部指導，並確立合理鐘點費，讓專業價值獲得應有保障。