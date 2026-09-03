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網球／中央大學X聯新國際醫療 2026 ITF青少年世界巡迴賽第二站6日開打

聯合新聞網／ 綜合報導
聯新國際醫療集團今年將持續冠名贊助「中央大學X聯新盃 ITF國際青少年網球錦標賽」6日起中央大學開打。 主辦單位提供
聯新國際醫療集團今年將持續冠名贊助「中央大學X聯新盃 ITF國際青少年網球錦標賽」6日起中央大學開打。 主辦單位提供

台灣青少年網球年度盛事，『中央大學X聯新國際醫療 - 2026 ITF 國際網球總會青少年世界巡迴賽』第二站將於9月6日至12日於中央大學網球場開打，由『聯新國際醫療』連續第二年冠名贊助。聯新國際醫療不僅提供實質的賽事經費挹注，更將以專業的「運動醫學」為核心，為年輕選手建構最高規格的競技環境，讓台灣小將在主場無後顧之憂地迎戰全球頂尖好手。

『ITF 國際網球總會青少年世界巡迴賽』為國際網球總會認證之重要賽事，向來是孕育世界級好手的搖籃，每年皆吸引大批國內外潛力新秀來台參賽。根據大會統計，今年第一站賽事就吸引超過150名選手參賽，陣容涵蓋日本、韓國、俄羅斯、澳洲、美國、加拿大、菲律賓、印度、泰國、香港、中國、新加坡與地主台灣等13個國家的網球小將齊聚一堂。聯新國際醫療長期關注國內體育發展，延續去年的支持熱忱，今年再次整合集團內部「醫療機構」、「健康生態」與「運動休閒」三大事業群資源投入賽事。不僅展現對基層運動的鼎力相助，更完整突顯聯新國際醫療集團從疾病治療、健康促進到運動休閒的全方位大健康版圖。

網球是一項高強度且極需瞬間爆發力的運動，選手的運動傷害防護與賽後恢復至關重要。聯新國際醫療集團創辦人 張煥禎指出：「醫療體系參與體育賽事，不應侷限於賽場上的急救，更重要的是平時的健康管理與科學化訓練概念推廣。」聯新國際近年積極投入頂級賽事與球團的醫療防護，每年照護逾百位菁英選手；包含長期擔任職棒樂天桃猿之醫療夥伴，也擔任台啤永豐雲豹等職籃隊伍指定醫療與健康管理團隊，並支援國內外重要賽事之醫療防護。期望透過贊助此一指標性賽事，喚起大眾與年輕選手對「運動醫學」的重視，協助選手有效預防傷害、延長運動生涯，未來持續吸引更多優秀運動員加入，帶動台灣健康運動風氣。　　

【賽事資訊】

名稱：「中央大學X聯新國際醫療 - 2026 ITF 國際網球總會青少年世界巡迴賽」第二站

時間：2026/9/6 ~ 9/12

地點：國立中央大學 網球場 (桃園市中壢區中大路300號)

活動官網：https://reurl.cc/lnzoVY

聯新國際醫療將持續落實企業社會責任（CSR），以實際行動支持台灣體壇。 主辦單位提供
聯新國際醫療將持續落實企業社會責任（CSR），以實際行動支持台灣體壇。 主辦單位提供

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