19天可跑台灣1圈！69位跑者狂奔 紀錄片《人吶，為什麼要跑步？》揭跑者心聲不只身體健康

香港「全城街馬」創辦人見香港人無力感「跑出希望」

「人們永遠不缺夢想，缺的是出發的勇氣。」台灣第一部以「台灣跑者」為主軸拍攝的紀錄片《人吶，為什麼要跑步？》（Hit the Road Now！）昨（1）日盛大舉行媒體試片，電影播畢後現場不少觀眾看得熱血沸騰、感動落淚。同時驚喜宣布電影將於10月2日全台上映，並公開正式海報及預告。紀錄片集結69位來自各地、不同年齡、職業與身分的跑者，耗時19天、每天平均奔跑超過55公里，跑遍台灣1046公里，對多數人來說幾乎難以想像，卻是這群跑者為了各自心中的理由，願意一次次踏上起跑線的旅程。為呼應電影「跑步」主題，試片會也特別將電影票設計成跑者熟悉的「號碼布」，作為入場的專屬票券；正式海報則邀請資深海報設計師許品詩操刀，以明亮色彩搭配可愛畫風，將跑者奔跑的身影、觀眾對「為什麼要跑步？」的各種提問等趣味元素放進畫面，呈現出電影輕鬆活潑的一面；最新預告同步曝光跑者奔馳於城市、山路、海岸與田野間的身影，帶觀眾一窺這群跑者踏上起跑線背後不同的人生故事。

紀錄片《人吶，為什麼要跑步？》受訪者香港54歲「全城街馬」創辦人梁百行。 牽猴子提供

身為本片製片人之一的邵敬一，昨（1）日也親自出席試片會，談起這部歷時四年多完成的作品，他感性表示：「機會才不是留給準備好的人，機會是留給勇敢出發的人。因為計畫永遠趕不上變化，沒有出發，夢想不可能實現。」而對導演林修齊而言，這場與跑者同行的旅程，也成了他人生的一場馬拉松。他坦言，最初只是想把環島馬拉松19天的過程完整記錄下來，「拍完、跑完就收工」，沒想到越拍越覺得不對勁，「如果跑步只是為了身體健康，一週跑10公里也就差不多了，為什麼這些人要連跑19天，每天都超馬？」為了真正理解跑者究竟在說什麼，原本幾乎不運動的他便和剪接師們一起開始跑步，從3公里起步，每週增加1公里，一路跑到16公里，最後完成自己人生的第一場馬拉松。從鏡頭後一路跟拍，到親自踏上跑道，他也有感而發地說：「我還是說不清楚，人吶，為什麼要跑步？但身體好像已經先知道了。」

紀錄片《人吶，為什麼要跑步？》製作人邵敬一。 牽猴子提供

預告中除了展現平均每天超過55公里的高強度體能考驗外，也讓觀眾看到跑者筋疲力竭、幾度想放棄的真實狀態。片中74歲受訪者張哲煌，在太太過世後依舊把她的照片帶在身邊，靠著這份思念一路跑下去；45歲藝術創作者許唐瑋曾胖到90公斤，因為跑步重新找回與身體相處的方式；來自香港的54歲「全城街馬」創辦人梁百行，則因看見香港年輕世代的無力感，選擇用雙腳帶著更多人跑出希望與出口。而在這群跑者之中，邵敬一老師更是把「一個人跑」一路變成「一群人一起跑」，身為高中數學老師的他，起初因學生一句「兩百元就可以舒跑喝到死」意外開啟馬拉松人生，透過一場場獨具特色的馬拉松，讓跑步成為串起人與土地的媒介。邵敬一也特別強調：「這絕對不是一個要你跑步的電影，只是我們用跑步來呈現而已。」

紀錄片《人吶，為什麼要跑步？》記錄著這群跑者用雙腳走過台灣、完成環台旅程的19天，沿途有風雨、有疲累，也有幾度想放棄的時候，但他們最後都跑回了起點。對這群跑者來說，每個人都有自己的理由，而跑完這一趟之後，他們也各自帶著這段旅程回到生活裡。由環島跳島體育文創股份有限公司出品、森子映像有限公司製作的紀錄片電影《人吶，為什麼要跑步？》，將在10月2日全台上映，更多電影資訊請見官方臉書：https://www.facebook.com/monkeymovies

紀錄片《人吶，為什麼要跑步？》盛大舉行媒體試片。 牽猴子提供

紀錄片《人吶，為什麼要跑步？》為台灣第一部以「台灣跑者」為主軸拍攝的電影。 牽猴子提供

紀錄片《人吶，為什麼要跑步？》受訪者45歲藝術創作者許唐瑋。 牽猴子提供

紀錄片《人吶，為什麼要跑步？》74歲受訪者張哲煌。 牽猴子提供