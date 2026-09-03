中國名人賽／亞運組合葉宏蔚、詹又蓁開紅盤 退美將率先闖8強

今年全英公開賽奪冠的寶島混雙葉宏蔚／詹又蓁，今天在中國名人賽率先出賽，雖經歷三局大戰仍通過考驗，以21：14、13：21、21：17力退美國組合賈士賢（Presley Smith）／蓋駱，出征名古屋亞運前的最後一站率先挺進8強。

BWF超級750系列的中國名人賽總獎金125萬美元，名列男單第4種子的我國「一哥」周天成首輪落馬，戚又仁和李佳豪也沒能闖關，世錦賽打下男雙銅牌的李哲輝／楊博軒、「麟榤配」王齊麟／邱相榤和雙胞胎李芳任／李芳至也首戰出局，6組晉級第二輪的台將沒有男單和男雙代表。

晉級16強的6組台將，混雙就佔3席，今天打開場的葉宏蔚／詹又蓁名列第7種子，面對世界排名17的美國組合，首局3：5落後下連趕5分逆轉後就一路領先，17：14時再連下4分，以21：14先下一城。

第二局寶島組合在失誤較多下雖失守，不過決勝局穩定發揮，3：2領先時，左手滿滿包紮的葉宏蔚還秀出背後回擊美技，反守為攻下更搶下第4分，詹又蓁也展現防守功力，換場後逐漸拉開領先，最終以21：17收下對戰2連勝，率先前進8強。

同時間上陣的女單僅存台將邱品蒨，碰泰國蘇妮妲（Supanida Katethong）錯過首局20：17的3個局點，先被追到「丟士」，接續6個拿下首局的機會也沒把握，最終以27：29、15：21吞下對戰2連敗，止步16強。